Merendeel influencers verwacht dit jaar van YouTube naar Reels en TikTok over te stappen

25 april 2022 - Social media gebruikers laten een opvallende trend zien; het gaat steeds vaker om korte video’s. Sinds de komst van het populaire medium TikTok heeft men geen tijd meer voor lange content. Influencers storten zich daarom op het maken van TikTok video’s en Instagram Reels en gedag zeggen tegen YouTube.

Maar liefst drie miljoen Nederlanders maken momenteel gebruik van het platform TikTok (1,3 miljoen meer dan vorig jaar). Ook het platform Instagram groeit hard en wordt nu door 6,6 miljoen mensen gebruikt. Social media gebruikers zijn wel nog actief op YouTube, maar dit platform is minder relevant binnen de influencer marketing wereld. Door marketeers wordt TikTok momenteel 3.2 procent meer gebruikt dan YouTube en naar verwachting wordt dit verschil in 2025 maar liefst 8.1 procent. Daarnaast overstijgt Instagram TikTok en YouTube zelfs met meer dan 30 procent."Reels en TikTok video’s worden momenteel veel meer bekeken en geboost en merken spelen hier heel veel op in," vertelt content creator Lenette Hermsen. Ze merkt dat sinds de pandemie de focus veel meer ligt bij social media kanalen Instagram en TikTok en minder bij YouTube: "Merken willen meer campagnes laten lopen via short video content in plaats van YouTube, dus spelen influencers daar natuurlijk ook op in. Short content is daarnaast ook nog sneller en makkelijker om te maken. Het is dus less time consuming en zorgt voor meer engagement en meer inkomsten."Influencer Sabrina Putri is inmiddels gestopt met YouTube en heeft de overstap naar TikTok en Reels al een tijdje gemaakt. Toch lijkt YouTube nog niet helemaal van de baan te zijn, ze vertelt: "YouTube vind ik nog steeds belangrijk, alleen gebruik ik het minder vaak als creator maar ook als gebruiker. Ik denk dat men juist steeds meer op zoek is naar vernieuwende platformen, maar YouTube vind ik voor educatie/entertainment nog steeds wel fijn."Korte video’s zijn de nieuwe norm, dat stelt influencer marketing platform Join. De drukke samenleving waarin we leven zorgt ervoor dat men een korte spanningsboog heeft. Hierdoor hebben we geen zin meer om lange video’s te bekijken en houden we het daarom het liefst bij video’s van maximaal 30 seconden. TikTok video’s en Instagram Reels maken het makkelijker om op een snelle manier informatie te kunnen begrijpen. Het gaat hierbij om korte video’s of foto's die in een paar seconden iemand zijn leven of een nieuwe trend laten zien. Consumenten kunnen zich hierdoor ook meer betrokken voelen bij het merk, omdat het de traditionele communicatiestijl doorbreekt. Korte video’s worden namelijk gebruikt op een dynamische en krachtige manier met een persoonlijke touch. Head of Instagram Adam Mosseri vertelt: "Creatieve, vermakelijke video's doen het op Instagram goed en dat is ook precies wat mensen nu willen zien."