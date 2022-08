Versnipperd medialandschap zorgt voor toenemende vraag campagne-onderzoek

25 augustus 2022 - De tijd dat we ons nieuws en andere berichten en reclameboodschappen alleen uit een dagblad haalden en via de radio of televisie tot ons kregen, ligt inmiddels in het verleden. Steeds meer bedrijven ervaren dat het ingewikkeld is om inzicht te krijgen in het effect van reclamecampagnes omdat er zoveel kanalen zijn waarop deze te zien en te horen zijn. Om goed inzicht te krijgen en te houden in het effect van je reclameboodschap, moet je dus ook gebruik gaan maken van andere methodes.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Media-adviseur Heleen ten Beers van Media Info Groep legt de achtergronden van een campagne-onderzoek uit.Volgens Ten Beers biedt het huidig advertentieklimaat inderdaad grote uitdagingen voor ondernemers. "Meer dan ooit moet je de reclamecampagnes goed plannen en ook van een strategische onderbouwing voorzien. De consument wordt steeds kritischer, verwacht maatschappelijke verantwoording van bedrijven en let daar dus ook op bij het aankopen van producten. Bovendien heeft iedere doelgroep zijn eigen manieren om via de media of het internet aan informatie te komen. Als je dat niet inzichtelijk hebt, is de kans groot dat je je doelgroep niet of onvoldoende bereikt," aldus Ten Beers.Ze geeft aan dat er niet alleen vooraf aan een reclamecampagne onderzoek wordt gedaan, maar ook achteraf. In dat geval wordt het campagne onderzoek ingezet om te meten of de gewenste resultaten daadwerkelijk bereikt zijn. Heeft de reclame bijvoorbeeld geen negatief effect gehad onder bepaalde consumenten, dus is de campagne divers genoeg? Een ander aspect van het campagne onderzoek is of de boodschap ook goed aangekomen en begrepen is op de manier waarop deze bedoeld was. Volgens Ten Beers wordt er ook gekeken naar de effecten op de langere termijn. Zij geef aan dat er met de nieuwe reclamestrategie inderdaad gezorgd worden dat de naamsbekendheid van het bedrijf de komende periode zal toenemen? Of blijkt dat er toch aanpassingen noodzakelijk zijn. In dat geval kun je snel actie ondernemen omdat het met een campagne onderzoek snel inzichtelijk is.De kracht van een campagne onderzoek ligt volgens Beers in het feit dat er gekeken wordt naar alle berichtgevingen die in alle soorten media over jouw bedrijf gedaan worden. "Dat betekent dat er niet alleen kwalitatief een sterke analyse gemaakt kan worden, maar ook kwantitatief. Er wordt nauwkeurig gerapporteerd in welke media je bedrijf genoemd wordt en hoe vaak dat gebeurt. Ook krijg je inzicht in de manier waarop je reclamecampagne ontvangen is, zowel in positieve als in negatieve zin. Dit geeft je een cijfermatig inzicht in je mediacampagne waarop je ook direct kunt reageren als dat noodzakelijk is. Het geeft ook een goed beeld of je het reclamebudget bijvoorbeeld goed verdeeld hebt." Ten Beers adviseert bedrijven dan ook om gebruik te maken van een campagne onderzoek: "Met een efficiënt campagne onderzoek heb je niet alleen een goed beeld bij de resultaten van de huidige reclamecampagne. Je weet ook waar je aan moet werken voor het optimaliseren van je reclame-uitingen in de toekomst."