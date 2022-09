Van ’like’ tot ’winkelmandje’

29 september 2022 - Ruim de helft van de Nederlanders die online aankopen doen, heeft wel eens producten rechtstreeks via ’de socials’ gekocht. Dat geldt voor consumenten uit alle leeftijdsgroepen, maar vooral onder shoppers uit Generatie Z (48 procent) en Millennials (62 procent) zijn social media sterk in opkomst als startpunt van een aankoop. Mannen kopen nog sneller dan vrouwen een product rechtstreeks vanaf een social media kanaal (55 procent versus 51 procent).

Dat blijkt uit Klarna’s Shopping Pulse*, dat is gebaseerd op internationaal consumentenonderzoek en eigen data van Klarna. Ook is het winkelend publiek twee keer vaker geneigd een aankoop te doen als zij een product op de socials hebben gezien, dan dat zij geïnspireerd worden door traditionele media, zoals magazines, catalogi of folders.Uit het onderzoek komt ook naar voren dat social media niet alleen zorgen voor rechtstreekse aankopen, maar ook voor veel shopping-inspiratie. Meer dan drie op de tien Nederlandse shoppers hebben een product online gekocht nadat ze het de maand ervoor op social media gezien hadden. Vooral mannen (36 procent) doen regelmatig een door social media geïnspireerde aankoop, terwijl dit iets minder vaak voor vrouwen geldt (30 procent). Er zijn duidelijke verschillen tussen de generaties. Binnen Generatie Z geeft 63 procent van de ondervraagden aan geïnspireerd door social media een aankoop te hebben gedaan. Onder Millennials is dit 50 procent, van Generatie X geeft 28 procent aan geïnspireerd te zijn geraakt door een product op social media en van de Baby Boomers slechts negen procent.Wilko Klaassen, Directeur van Klarna in Nederland: "De opkomst van ’social shopping’ is overduidelijk. We zien dat Nederlanders, ongeacht generatie, zich vaker door hun favoriete influencer of door een sociaal platform laten inspireren. Consumenten zijn bovendien op zoek naar een winkelervaring die écht iets nieuws toevoegt. Zo vinden vooral jongeren het leuk om te experimenteren met nieuwe formats, zoals winkelconcepten gebaseerd op augmented reality of livestream shopping. Zulke ’shopping events’ bieden de mogelijkheid tot rechtstreekse interactie met hun favoriete merken, influencers en informeren hen over de nieuwste trends en producten."Vooral jongeren zijn fan van influencers. Zo heeft Generatie Z (51 procent) in het afgelopen kwartaal regelmatig een product gekocht via het account van hun favoriete influencers, vaker dan via de retailers zelf. Het tegendeel geldt voor oudere generaties, waar influencers juist minder populair zijn. Zo beïnvloeden influencers slechts 3 procent van de ’boomers’. Vergeleken met andere landen hebben retailers in Nederland aanzienlijk minder impact op het koopgedrag van consumenten. Vooral jongeren laten zich vaker door influencers inspireren dan hun leeftijdsgenoten in andere landen. Dat geldt daarentegen niet voor oudere consumenten, die juist wel gevoelig zijn voor communicatie van retailers.Uit Klarna’s Shopping Pulse blijkt dat YouTube in het vorige kwartaal het meest populaire medium was voor online aankopen. Zo was het bekijken van YouTube-video’s goed voor bijna de helft (46 procent) van de social media-aankopen. Terwijl Facebook het meest populair was bij de oudere generatie, stond TikTok met stip bovenaan voor Generatie Z en waren Facebook en Instagram vooral geliefd bij Millennials voor het doen van online aankopen.