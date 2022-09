Maar liefst 132. 529 jongeren met eigen bedrijf in Nederland

21 september 2022 - Een multimedia-productiebedrijf, een vintage fashion ontwerpstudio, contentcreator, uitgever van een online magazine. Steeds meer jongeren beginnen een eigen onderneming. Maar hoe doe je dat eigenlijk, een bedrijf opstarten en runnen? Hoe kom je bijvoorbeeld op een idee, hoe pitch je jouw plan, hoe kom je aan geld en hoe maak je er een echt bedrijf van? En hoe doen al die ruim 132.000 andere jonge ondernemers zaken?

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Om antwoord te geven op deze vragen en meer, lanceren Stichting Jong Ondernemen en de Kamer van Koophandel (KVK) vandaag, 14 september, een gezamenlijk programma op www.kvk.nl/jongondernemen over ondernemen.Net als volwassenen hebben jongeren dagelijks met ondernemers en hun producten en diensten te maken. En er zijn nogal wat ondernemers in Nederland. In augustus van dit jaar staan er maar liefst 2.269.310 bedrijven bij KVK ingeschreven. Het aantal ondernemers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar is nu 2.950, waarvan bijna de helft handelt via internet en een derde content creëert. Begin 2013 stonden er net iets meer dan 500 jongeren tot achttien jaar met een eigen bedrijf ingeschreven bij KVK. Het aantal is dus maar liefst met 483 procent gestegen. Nederland kent op dit moment 129.529 ondernemers in de leeftijd van achttien tot 25 jaar. In 2013 waren dat er ruim 50.000, een groei van 150 procent. Populair is ook in deze groep het handelen via internet, gevolgd door activiteiten in de culturele sector, in de recreatie en het creëren van content.Stichting Jong Ondernemen en KVK hebben de ambitie jongeren vertrouwd maken met het ondernemerschap en te laten zien wat er voor nodig is om te gaan ondernemen. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat het ontdekken en ontplooien van talent én het ontwikkelen van een ondernemende houding bij jongeren in het algemeen, van waarde is voor een succesvolle toekomst. Een toekomst als ondernemende werknemer of baanbrekende ondernemer. Stichting Jong Ondernemen en KVK slaan de handen ineen om alle jongeren in Nederland middelen te bieden om hun kennis, vaardigheden en attitude te ontwikkelen rond ondernemend gedrag en ondernemerschap. Ook willen beide organisaties bijdragen aan een meer divers en inclusief ondernemerschap.Met dit nieuwe programma over ondernemen inspireren beide organisaties jongeren om hun ondernemende vaardigheden te ontwikkelen. Het programma bestaat uit een serie van vier video’s waarin jongeren ‘op stage’ gaan bij jonge succesvolle ondernemers. Het is een kijkje achter de schermen om te onderzoeken of het eigen baas zijn ook iets voor hen is. In de eerste video gaat Viviënne Sluman, student Creative Business aan Saxion Hogeschool en podcastmaker stage lopen bij MoïseTrustfull. Moïse is mede-eigenaar van een restaurant en cocktailbar in de Pijp in Amsterdam, heeft een eigen kledinglijn en is contentcreator. Ook kunnen jongeren de KVK Startersdag op 5 november bezoeken en leren van elkaar. Er worden bovendien zes tutorials gemaakt waarin onderdelen van het ondernemerschap, zoals het bepalen van het uurtarief en het maken van facturen, helder worden uitgelegd. Er is een speciale pagina met praktische tips en met inspiratie en informatie voor ouders en grootouders.