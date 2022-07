Gen Z wil werken bij MKB óf voor zichzelf aan de slag

1 juli 2022 - Frederik Fahning, medeoprichter en managing director van Zenjob: "Jongeren hebben in de huidige arbeidsmarkt zelf de touwtjes in handen. Zij bepalen waar en wanneer ze werken - dat is het werken van de toekomst."

Gen Z wil in de toekomst het liefste bij een middelgroot bedrijf werken. Dit blijkt uit een onderzoek van job platform Zenjob onder 3.000 jongeren uit Duitsland, Engeland en Nederland. 1.000 Nederlandse jongeren tussen de zeventie en 27 jaar deden mee aan het onderzoek. Opvallend is dat in al deze landen de meeste interesse is voor een carrière in het MKB. Maar ook het zelfstandig ondernemerschap scoort in alle landen hoog.Eigen baas zijn spreekt in Nederland 23 procent van de jongeren aan. Frederik Fahning, medeoprichter en managing director van Zenjob, legt uit: "We zien een groeiend aantal mensen dat de controle over hun eigen werk wil hebben. Work-Life balance begint een nieuwe betekenis te krijgen, waarbij werk het persoonlijke leven volgt en niet andersom. Dit betekent niet dat jonge mensen niet willen werken. Het tegendeel is waar, maar ze willen steeds meer op hun eigen voorwaarden werken."Van degenen die al ervaring als zelfstandige hebben opgedaan, zegt maar liefst 39 procent dit in de toekomst te willen blijven doen. In Duitsland en Engeland zijn de cijfers vergelijkbaar. Zelf de controle hebben over je werkleven wint in populariteit, merken ze ook bij Zenjob. Op het platform kunnen studenten en side jobbers - mensen die naast hun baan extra geld verdienen door middel van bijbaantjes - zelf bepalen waar en wanneer ze werken. Uit de Job Preference Survey die Zenjob afgelopen maart onder de eigen database uitvoerde, bleek dat mensen hun shifts twee tot zeven dagen van tevoren inplannen. Dit toont aan dat mensen graag de vrijheid hebben om te beslissen waar en wanneer zij willen werken.Volgens Frederik Fahning bevinden jonge mensen zich door het huidige personeelstekort in een voordeelpositie. "Gen Z is de best opgeleide generatie in de geschiedenis en heeft nu alle ruimte om te ontdekken wat echt bij ze past. Ze hoeven niet direct voor een vaste baan te kiezen, maar kunnen overal van proeven zonder zich direct vast te leggen. Zelf de touwtjes in handen hebben - dat is het werken van de toekomst."Opvallend is dat in zowel Nederland, Duitsland als Engeland er weinig animo is voor werken in de startup wereld. In alle landen geeft ongeveer tien procent hier de voorkeur aan. "In tijden van onzekerheid is de meerderheid van de generatie op zoek naar stabiliteit - wat startups in hun beginjaren natuurlijk niet kunnen bieden. Ze vormen een omgeving veel potentie voor de toekomst, maar wel een met meer risico’s", zegt Frederik Fahning.