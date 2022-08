Gemiddeld uurtarief van opdrachtgevers stijgt in een jaar van zestien naar achttien euro per uur

Krappe arbeidsmarkt stuwt populariteit van freelancen onder jongeren naar ongekende hoogte

2 augustus 2022 - Het fenomeen freelancen was nooit eerder zo populair onder jongeren concludeert YoungOnes, het grootste freelanceplatform van Nederland. Het bedrijf bereikte de miljoenste match tussen freelancers en opdrachtgevers. Eind 2021 zat YoungOnes nog op 500.000 matches en dit aantal is zes maanden later alweer verdubbeld. Tegelijkertijd neemt ook het uurtarief van opdrachtgevers op het platform zienderogen toe.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Betaalden bedrijven in de eerste zes maanden van 2021 bijna zestien euro per uur, ligt dat gemiddelde uurtarief nu alweer op achttien euro. Bedrijven laten in deze tijden het minimumloon dan ook ver achter zich.Vooral jongeren maken graag gebruik van de mogelijkheden om freelancewerk te doen als bijbaan. Gedreven door de krapte op de arbeidsmarkt, maakt deze groep in 2022 massaal de overstap naar dit soort werk. In het afgelopen halfjaar steeg het totaal aantal gewerkte uren door freelancers naar ruim 2.200.000. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 376.000 uur.Pim Graafmans, Managing Director & co-founder YoungOnes: "Freelancen is al langer populair onder jongeren, maar de impact van de huidige krappe arbeidsmarkt is gigantisch. Bedrijven zijn constant op zoek naar versterking. Als reactie daarop zien wij dat jongeren massaal aan de slag gaan en zich aanmelden voor uiteenlopende klussen door het land."