Jongeren: ‘Geef ons een hypotheekgarantie, en wij komen voor je werken!’

7 maart 2022 - Van een kantoorhond tot onbeperkte vakantiedagen: bedrijven lokken op steeds creatievere manieren kandidaten naar hun sollicitatietafel. Recent onderzoek van CompanyMatch.me in samenwerking met De Virtuele Banenbeurs suggereert een nieuwe, lucratieve optie in het land van arbeidsmarktvoorwaarden. Werkgevers opgelet: adverteer eens met een hypotheekgarantie!

Want wat blijkt? Maar liefst 75 procent van de Nederlandse jongeren – mensen van onder de 30 jaar – vindt een werkgever die garant wil staan voor een hypotheek aantrekkelijk."Het onderzoek legt een pijnlijk punt bloot," vertelt Marieke Wehner , managing director bij De Virtuele Banenbeurs. "We zien namelijk dat jongeren geen slechte starterssalarissen krijgen. Maar zelfs mét die inkomens blijkt een huis vinden op de huidige markt lastig. Als werkgever zou je een belangrijke rol kunnen spelen, door voor een hypotheek garant te staan. Een mooie kans voor organisaties die op zoek zijn naar nieuw talent, en iets durven te veranderen aan hun arbeidsvoorwaarden."Aan het onderzoek, dat via een online enquête werd uitgevoerd, deden enkele honderden jongeren mee. Hen werd gevraagd wat ze aantrekkelijk vinden in een huidige of potentiële werkgever.Om de noodzaak van een drastische stap op het gebied van arbeidsmarktvoorwaarden te illustreren, wijst Wehner naar recente cijfers van het CBS . Die tonen aan dat er nog altijd meer vacatures dan werklozen zijn, en dat de spanning op de arbeidsmarkt bovendien alleen maar toeneemt."Als ik dat zie ben ik eerlijk gezegd verrast dat organisaties nu nog geen hypotheekgaranties aanbieden," aldus Wehner. "Soms moet je als werkgever gewoon heel simpel nadenken. Vraag je eens af: wat wil mijn doelgroep écht? Kijk je dan naar jongeren, dan is duidelijk dat zij grote moeite hebben om een huis te vinden – dat is hét probleem van hun generatie . Kun je dat voor ze oplossen? Dan willen ze niet alleen voor je komen werken; ze gaan dan voor je door het vuur!"Leuk idee, maar is zo’n hypotheekgarantie via je werkgever ook in de praktijk mogelijk? Wehner denkt van wel. "Natuurlijk: alleen familieleden – en in sommige gevallen alleen ouders – mogen garant staan voor een hypotheek. Maar werkgevers kunnen heus wel iets verzinnen om een equivalent van een garantstelling te bieden.""Wat dacht je van een vast contract," vraagt Wehner retorisch. "Daarmee kan een jongere meteen naar de bank: hij hoeft niet eerst z’n proeftijd en meerdere 6-maandencontracten uit te zitten. Bovendien is er wettelijk vastgesteld welk percentage van je inkomen een hypotheek mag beslaan, dus als je sollicitant een huis op het oog heeft, maakt dat de salarisonderhandelingen lekker makkelijk."En ja: als werkgever loop je dan het risico dat je vastzit aan een werknemer die bij nader inzien niet bevalt. Wehner weet dat ook, maar grijpt direct terug op de eerdergenoemde CBS-cijfers. "Willen werkgevers op dit moment goede mensen in huis halen? Dan zullen ze tot zulke risico’s bereid moeten zijn. Bovendien, je hebt altijd nog de proefperiode.Werkgevers kunnen ook afspreken de hypotheekgarantie na de proefperiode in te laten gaan. Dan geef je beide partijen een prikkel om extra hun best te doen."