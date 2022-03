Zorgwekkende verhoging verzuim met psychische oorzaak

23 maart 2022 - HCS sluit zich aan bij de nieuwe cijfers van het CBS, eerder deze maand, dat psychische klachten steeds vaker de reden zijn voor langdurig verzuimtrajecten. Bij de arbodienstverlener zijn afgelopen jaar psychische oorzaken voor verzuim met tien procent gestegen van 35 procent tot 45 procent. Deze stijging lijkt zich in het eerste kwartaal voort te zetten.

Maar hoe signaleer je psychische verzuimklachten bij een werknemer? Wat kun je als werkgever doen als het toch misgaat?Inhoudelijk ziet HCS bij langdurig verzuim, langer dan een half jaar, een toename van depressiviteitsklachten en complexe psychische problematiek. Daarnaast zijn de wachttijden in de reguliere behandelsector steeds langer en heeft veel medische begeleiding tijdens corona minder frequent of digitaal plaatsgevonden.James van der Spek, directeur arbodienstverlening bij HCS geeft aan dat veel psychische uitval een niet medisch oorzaak heeft, zoals bij financiële stress, conflicten, overwerkt raken, onzekerheid en het vele thuiswerken. Dit kan leiden tot overspannenheid of zelfs een burn-out. "Er zijn verschillende signalen waar je als werkgever op kunt letten," zegt Van der Spek, "wees alert als er veranderingen plaatsvinden in de organisatie, zoals een fusie of wijziging van management. Of zoals nu, terugkeer naar de werkvloer of het hybride werken. Werknemers kunnen hier last van hebben of kunnen zich minder betrokken voelen."Volgens Van der Spek manifesteert dreigend verzuim zich vaak als een werknemer plotseling minder gemotiveerd is of niet goed functioneert. "Het signaleren van en het reageren op terugkerend verzuim is het moment waar je als werkgever het verschil kunt maken. We zien dat werknemers die vaak ziek zijn uiteindelijk langdurig uitvallen. Hoe sneller je in actie komt als werkgever, hoe kleiner de kans op langdurig verzuim. Specifiek voor het signaleren en aanpakken van psychische overbelasting bouwt HCS voor werkgevers en werknemers innovatieve en bewezen oplossingen. Binnenkort zal één van deze diensten geïntroduceerd worden. Duurzame inzetbaarheid is de basis waar verzuimpreventie begint."• Blijf in contact met je werknemers: luister naar ze• Ken de signalen die kunnen leiden tot psychisch verzuim• Wees extra alert als er veel verandert in je organisatie• Werk continu aan duurzame inzetbaarheid: houd het onderwerp bespreekbaar en maak beleid voor de toekomst