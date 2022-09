Bijna helft mkb moet langer dan een maand wachten op hun geld

8 september 2022 - Bijna de helft van het Nederlandse mkb (45 procent) moet gemiddeld langer dan een maand wachten op zijn geld. Ter vergelijking: binnen het grootbedrijf moet slechts een kwart (24 procent) langer dan dertig dagen wachten op een betaalde factuur. Dit blijkt uit de FinTech Barometer, het onderzoek van Visma | Onguard naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat dit jaar voor de vijfde keer is uitgevoerd.

De voornaamste redenen dat klanten hun factuur momenteel laten liggen zijn cashflowproblemen (25 procent), financiële onzekerheid als gevolg van de coronacrisis (24 procent) en bureaucratie binnen organisaties (20 procent).Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 88 procent van de bedrijven een of meerdere manieren aanbiedt om hun facturen zo snel mogelijk betaald te krijgen. Binnen grote organisaties wordt het meest gebruik gemaakt van periodieke betalingen op vaste momenten (24 procent). Binnen het mkb ligt dit anders. Daar zijn periodieke betalingen iets minder populair (21 procent). Zij gaan het liefst persoonlijk te werk (27 procent) of zetten gespecialiseerde software in voor incasso en aanmaningen (23 procent).Een ander populair middel is het aanbieden van online betalingsmogelijkheden. Een op de vijf organisaties biedt haar klanten meerdere manieren aan om direct online te kunnen betalen. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven het liefst betaald worden via iDEAL (35 procent) en ook klanten betalen het liefst via iDEAL (30 procent). Gevolgd door automatische incasso (respectievelijk 34 procent en 29 procent) en de handmatige overboeking (25 procent versus 21 procent).Adriaan Kom, Managing Director bij Visma | Onguard: "Het is voor organisaties een behoorlijke uitdaging om facturen betaald te krijgen. Het feit dat bijna de helft van de ondernemers langer dan een maand op hun betaling moet wachten, is niet acceptabel. Wanneer betalingen niet op tijd worden gedaan, kan dat grote gevolgen hebben. Zeker voor wat kleinere organisaties. Gelukkig wordt dit ook gezien door de overheid en is sinds 1 juli een wijziging in de wet doorgevoerd: het mkb hoeft hierdoor niet langer dan dertig dagen te wachten op een betaling van het grootbedrijf. Een stap in de goede richting. En ook als organisatie zelf kun je veel doen om openstaande facturen op tijd betaald te krijgen. Richt bijvoorbeeld een strakke opvolging in, communiceer persoonlijk en maak het klanten gemakkelijk om te betalen. Inzet van slimme software, die het repetitieve werk uit handen neemt, kan hier een goede oplossing voor zijn. Zo kan de finance professional of de ondernemer tijd vrijmaken om de uitzonderingsgevallen op te pakken."