Eerste hulp bij wanbetaling: vijf tips om je facturen betaald te zien worden

28 september 2021 - Mkb’ers vrezen dat gemiddeld dertien procent van hun uitstaande facturen uiteindelijk niet betaald gaat worden, zo blijkt uit de MKB Barometer 2021 van Exact. Als betalingen structureel te laat of niet binnenkomen, kan een mkb’er in de problemen komen met het betalen van eigen rekeningen. Met in het ergste geval een faillissement tot gevolg. De totale schade van niet betaalde facturen kan oplopen tot 12,9 miljard euro.

Bezoek je klant

Een opgepompte voetbal stuitert beter dan een lekke bal, zei een wijze keeper ooit. Die metafoor gaat ook op voor het bedrijfsleven. Hoe luchtiger de band met een klant, hoe soepeler die band wordt. In essentie gaat het natuurlijk om geleverde diensten en de betaling daarvan. Kortere lijnen zorgen voor beter inzicht in offertes en eventuele claims over niet geleverde diensten van de klant.

Stem facturen af met de klant

Het is mogelijk dat klanten er een ander facturatiesysteem op nahouden dan jij. Zorg er dan voor dat je factuur afgestemd is op de wensen van de klant. Wil de klant de factuur als pdf of XML-bestand ontvangen? Weet je niet zeker of de factuur is aangekomen? Wacht niet te lang en bel de klant om het te bespreken. Zo heb je sneller zekerheid en ziet de klant dat je er bovenop zit om te zorgen dat alles vlot verloopt.

Automatiseer je debiteurenbeheer

Bespaar tijd en geld door te investeren in oplossingen voor slim debiteurenbeheer. Zo maak en verstuur je facturen met een paar muisklikken. Of je stelt een facturatiecyclus in die automatisch betalingsherinneringen verstuurt wanneer een klant na een x-aantal dagen nog niet betaald heeft. En wordt een factuur toch niet betaald binnen de betaaltermijn, dan krijg je een seintje. Zo heb je altijd een goed inzicht in de stand van zaken en ben je minder tijd kwijt aan je debiteurenbeheer.

Schakel een onafhankelijke partij in

Het kan goed zijn voor de relatie om met een onafhankelijke partij te kijken naar wat de betalingsmogelijkheden zijn, zodat er bij beide partijen een goed gevoel heerst en er naar een resultaatgerichte afloop toegewerkt kan worden. Een incassobureau inschakelen is een heftige stap die de relatie op het spel kan zetten. Dit wil je uiteraard voorkomen, zeker als het gaat om vaste klanten die al jaren producten en diensten afnemen.

Leg afspraken vast

Dit klinkt logisch, maar gaat toch echt regelmatig mis. Afspraken op papier werken beter dan een telefonisch akkoord. Helemaal als het gaat over betalingstermijnen. Die horen zwart op wit te staan, vergezeld van betalingsvoorwaarden - daar zijn facturen voor. Als je dit vooraf vastlegt, voorkom je discussie achteraf. Dit soort afspraken zijn eenvoudig vast te leggen in de software die je gebruikt voor het managen van debiteurenbeheer. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor klanten die even moeite hebben om een betaling te voldoen: je kunt dan een betalingsovereenkomst vastleggen en eenvoudig monitoren via je software.

