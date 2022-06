Checklist: Omgaan met niet-betalende debiteuren

28 juni 2022 - Consumenten betalen over het algemeen direct voor producten of diensten. Dit is echter in het bedrijfsleven juist helemaal niet gangbaar. Dat komt met name doordat het grootste deel van de bedrijven met facturen werkt met daarop een betalingstermijn. Hierdoor kan in het bedrijfsleven gemakkelijk een extra probleem ontstaan waar de gemiddelde consument geen idee van heeft, namelijk debiteuren.

Debiteuren zijn in eerste instantie geen probleem. Maar als debiteuren niet betalen kunnen zij wel een groot probleem worden. De onderneming krijgt hierdoor immers een lagere liquiditeit en heeft daardoor minder groeimogelijkheden. Omdat dit een heel relevant probleem is voor veel ondernemers geeft Martijn van Hurne van Onyx Advocaten in dit artikel enkele tips die je kunnen helpen bij de omgang met niet-betalende debiteuren.Volgens Van Hurne begint alles bij documentatie: "Hoe beter onder andere de afspraken en facturen gedocumenteerd zijn, hoe groter de kans op uiteindelijke betaling is. Zodra er fouten in de documentatie zijn gemaakt kan een debiteur zich immers op deze fouten beroepen in een eventuele incasso of een proces. Het is dan ook zaak om er een waterdichte documentatie op na te houden. Denk hierbij aan het tijdig versturen en ondertekenen van offertes en aanvragen, maar ook aan het consistent sturen van facturen en herinneringsfacturen. Door ervoor te zorgen dat alle documentatie compleet is, vergroot je de kans het probleem op te kunnen lossen.""Incidentele klanten worden veel sneller niet-betalende debiteuren dan structurele klanten," aldus Van Hurne. "Het is uitermate belangrijk om ervoor te zorgen dat klanten afhankelijk van je onderneming worden. Het probleem van niet-betalende debiteuren zal in dit geval namelijk veel minder snel optreden. Omdat men weet dat men in de toekomst opnieuw gebruik zal maken van de producten of diensten zal men een betaling veel minder snel laten afweten. Men is immers op de lange termijn nogmaals afhankelijk van je product of dienst en heeft je onderneming nodig om zelf verder te kunnen."Het creëren van een gezonde klantrelatie is natuurlijk goed voor veel aspecten van een onderneming. Waarom deze juist belangrijk is voor het debiteurenbeheer legt Van Hurne uit: "Mensen hechten waarde aan een menselijke band. Dit geldt in het privéleven, maar ook zeker in het zakelijke leven. Wanneer klanten een hechte en gezonde band met je onderneming ervaren zal men veel minder snel een factuur links laten liggen. Ze hebben namelijk een relatie met je onderneming. Het zal een veel grotere stap zijn om je onderneming links te laten liggen dan bijvoorbeeld een onderneming waar men geen goede band en klantrelatie mee heeft."