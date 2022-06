Dubbele normen inzake betalingen: Nederlandse bedrijven zetten leveranciers onder druk

17 juni 2022 - Zeker 71 procent van de Nederlandse bedrijven vindt dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om betalingen aan kleine ondernemingen op tijd te voldoen. Daar staat tegenover dat ruim een kwart (27 procent) van de grote organisaties aangeeft eigen leveranciers later te betalen dan zij ooit van hun eigen klanten zouden accepteren.

Bijna de helft (44 procent) zegt nauwelijks na te denken over de negatieve impact van late betalingen aan leveranciers. Dat blijkt uit het jaarlijkse European Payment Report van credit management organisatie Intrum waar meer dan 500 Nederlandse finance-professionals, waaronder CEO’s en CFO’s, werden ondervraagd.Twee derde (69 procent) van de finance professionals uit het Nederlandse bedrijfsleven stelt dat het op tijd betalen essentieel is om het vertrouwen met leveranciers te behouden en een relatie met hen op te bouwen. Een aandeel van 68 procent zegt echter dat grote multinationals of ondernemingen hen om langere betalingstermijnen hebben gevraagd dan waar zij zich goed bij voelen. Dit ondanks het feit dat de regering de wettelijke betalingstermijn heeft verkort tot dertig dagen. Vanaf 1 juli aanstaande moeten bedrijven facturen aan kleine ondernemingen binnen dertig dagen betalen, tegenover zestig dagen nu. Om dit te handhaven is er voor mkb-ondernemers een meldpunt geopend, waar anoniem melding gemaakt kan worden van het niet nakomen van de betalingstermijn. Het verzoek voor langere betalingstermijnen is opvallend. Een meerderheid van de grote bedrijven (60 procent) is namelijk van mening dat betalingstermijnen zo essentieel zijn voor duurzaam ondernemen dat ze deel moeten uitmaken van de verplichte duurzaamheidsrapportage van bedrijven."Late betalingen zijn een eeuwigdurend probleem, maar in het huidige klimaat is het verontrustend om te zien dat grotere bedrijven hun eisen aan kleinere leveranciers opvoeren," zegt Guy Colpaert, Managing Director bij Intrum Benelux. "Veel van deze bedrijven zijn verzwakt door de impact van de COVID-pandemie. Zij zijn niet in staat om werknemers aan te nemen en hun producten en diensten te ontwikkelen op de manier waarop ze dat anders zouden doen. Het is belangrijk om te beseffen dat snellere betalingen en goede bedrijfspraktijken rond betalingen bedrijven in staat stellen om de maatregelen te nemen die ze op een aantal gebieden nodig hebben. Hoewel de nieuwe afspraken voor wettelijk verplichte, kortere betalingstermijnen aan mkb-bedrijven een welkome erkenning zijn van het belang van tijdige betalingen, hebben bedrijven nog steeds te lijden onder slecht betalingsgedrag."