Jaar met een gouden randje: Juweliers na tien jaar weer in opmars

5 september 2022 - Juweliers schitteren weer in het straatbeeld! Na een aantal magere jaren en het faillissement van Siebel (in 2014), is voor het eerst in tien jaar een stijging te zien van het aantal juweliers in Nederland. Uit cijfers van dataspecialist BoldData blijkt dat er in 2021 vijftien nieuwe juweliers zijn bijgekomen. Nederland telt momenteel 1.605 juweliers.

De afgelopen jaren verdwenen steeds meer juweliers uit het straatbeeld. Tien jaar geleden telde Nederland nog 2.085 juweliers. Nu zijn dit er 1.605, een daling van 23 procent. Vooral in 2015 daalde het aantal juwelierszaken hard: mede door het faillissement van Siebel sloten 150 juwelierszaken dat jaar hun deuren. Nu lijkt het tij te keren. Voor het eerst in tien jaar is er weer een groei te zien van het aantal juweliers in Nederland. Je kunt in Nederland nu terecht bij 1.605 juweliers. 39 procent van deze winkeliers is zelfstandig.De grootste toename is te zien in de zuidelijke provincies. In Zuid-Holland steeg het aantal juweliers dit jaar met vijf. Ook in Zeeland Gelderland en Utrecht kwamen er juweliers bij. drie per provincie. Alleen in Noord-Brabant daalde het aantal, tien juweliers zaken sloten hun deuren.