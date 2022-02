Aantal winkeldiefstallen daalt met veertien procent

21 februari 2022 - Het aantal winkeldiefstallen is in Nederland de afgelopen vijf jaar met veertien procent gedaald. In de provincie Flevoland is de daling het grootst. Hier was sprake van een kwart minder winkeldiefstallen dan in 2017. Dit blijkt uit een analyse van beslist.nl, dat gegevens van de politie en de KVK combineerde.

Naast Flevoland laten ook de andere provincies zeer positieve cijfers zien. Zo daalde het aantal winkeldiefstallen in Noord-Holland (-twintig procent), Groningen (-negentien procent) en Zuid-Holland (-zeventien procent). Ook de provincies Limburg, Zeeland, Noord-Brabant en Friesland laten een daling zien van meer dan een tiende.Dankzij de lockdowns van 2020 en 2021 kenden alleen de provincies Overijssel en Gelderland een toename van het aantal winkeldiefstallen. Het aantal meldingen steeg hier met een procent in vergelijking met vijf jaar geleden.In vijf jaar tijd werd ruim 178.800 keer aangifte gedaan van winkeldiefstal. Dit komt neer op gemiddeld 1,5 diefstallen per winkel in die periode.Er zijn echter grote verschillen per gemeente. Zo werd - naar verhouding - het hoogste aantal winkeldiefstallen gepleegd in Westerwolde. Omdat Westerwolde ‘slechts’ 70 geregistreerde winkels telt, komt dit neer op ruim twaalf diefstallen per winkel. In totaal deden winkeleigenaren 901 aangiftes van diefstal.De top vijf veelpleeggemeenten wordt verder aangevuld met grote steden als Arnhem, Utrecht, Lelystad, Almere en Rotterdam met meer dan vijf diefstallen per winkel. Absoluut gezien gaat de gemeente Amsterdam aan kop met 21.878 winkeldiefstallen in vijf jaar tijd (vijf winkeldiefstallen per winkel).