Vijf tips om klanten terug te krijgen in jouw fysieke winkel

9 augustus 2022 - Consumenten zijn gewend geraakt aan het gemak van online shoppen tijdens de lockdowns. Juist dit gemak zorgt voor een hogere drempel om terug te gaan naar de winkelstraat. Retailers kunnen ervoor kiezen om vol te investeren in hun online strategie, maar missen dan een kans. Een fysieke winkel is juist de plek waar de merkbeleving optimaal kan worden benut en klantloyaliteit naar een hoger plan kan worden getild.

Uit onderzoek blijkt ook dat klanten zeker wel terug willen naar de fysieke winkel, maar dat hier zeker iets tegenover moet staan. Zo verwachten klanten verrast te worden in de winkel. First Impression geeft vijf tips om klanten met inzet van techniek terug te krijgen en te houden in je fysieke winkel:1.Door het toevoegen van interactieve beleving aan je winkel of zelfs product verras je de klant. Dit kan bijvoorbeeld met testmogelijkheden. Klanten komen nu eenmaal naar de winkel om producten te beleven, te voelen en te testen. Voeg hier een interactief component aan toe en je bent in staat om de klantervaring te beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is pick & lift technologie, waarbij na het oppakken van een artikel, automatisch additionele informatie – over bijvoorbeeld de voorraad en beschikbare kleuren – te zien is op een display.De belangrijkste vraag die je moet stellen is of jouw etalage het juiste verhaal vertelt om klanten aan te spreken. Het is voor veel retailers ook lastig om het verhaal af te stemmen op de actualiteit. Een digitaal etalage display is hiervoor een perfecte tool. De content is real-time af te stemmen met bijvoorbeeld de tijd, dag of jaargetijde. Zo wordt precies die content getoond die op dat moment relevant is. Ná sluitingstijd staat er dus niet: ‘kom binnen’, maar ‘bestel online’. En passeert er ’s morgens veelal een oudere doelgroep? Zorg dat de content in de ochtend daarop is afgestemd.Slimme spiegels zijn innovatieve oplossingen die zorgen voor een verrassingseffect. Bovendien verlengen ze het winkelbezoek. Slimme bewegingssensoren of toegepaste RFID-technologie dragen enorm bij aan cross-selling op de winkelvloer. De slimme spiegel kan bij het oppakken van een kledingstuk automatisch productinformatie of een bijpassend product, zoals een tas of een riem tonen. De spiegels zijn ook uitermate geschikt voor het tonen van een advertentie, die verschijnt zodra de klant weg stapt van de spiegel.Met sensory marketing speel je in op alle zintuigen van je klant. Horen, zien, ruiken, proeven en voelen zijn krachtige motivators bij het maken van keuzes. Door onderzoek in psychologie en neuromarketing begrijpen we steeds beter hoe zintuigen werken en hoe je daarmee gedrag en merkperceptie kunt beïnvloeden. In jouw winkel realiseer je dit al vrij eenvoudig door muziek en geurbeleving toe te voegen. Door muziek te timen op bijvoorbeeld de tijd van de dag, drukte of doelgroep geef je verschillende emoties mee aan je winkelbezoekers. Uit onderzoek blijkt dat achtergrondmuziek met een langzaam tempo ervoor zorgt dat supermarktklanten tenminste 40 procent meer uitgeven. De moeite waard om over na te denken.Geur koppelt gedachten en ervaringen aan elkaar. Met de juiste geur kun je op een positieve manier prettige herinneringen bij je bezoekers oproepen. Denk bijvoorbeeld aan de geur van zonnebrandcrème als jouw klant langs de zwemkleding loopt. Dat roept bij veel mensen de herinnering aan die heerlijke dag aan het strand op.Online shoppen gaat vaak om gemak en snelheid, maar als de consument eenmaal in de winkelstraat is, is het aan jou om te zorgen dat ze jouw winkel niet voorbijlopen. Sterker nog: zorg dat ze naar de winkel komen voor een fantastische beleving.