Zelf beslissingen kunnen nemen doorslaggevend om als ondernemer te starten

23 augustus 2022 - Ruim vier miljoen Nederlanders dromen er wel eens van om voor zichzelf te beginnen. Toch begint lang niet iedereen met zo’n droom een eigen bedrijf. Uit KVK-onderzoek, uitgevoerd onder 993 ondernemers, blijkt dat drie van de tien ondernemers maar liefst drie jaar of langer heeft getwijfeld. Een aantal wacht zelfs tot Sint-Juttemis (vandaag). Zzp’ers denken over het algemeen minder lang na over het starten van een eigen onderneming dan mkb’ers, blijkt uit het onderzoek.

Ondernemers geven aan dat zorgen over het inkomen de belangrijkste reden van twijfel is geweest (33 procent), gevolgd door het vinden van werk op de lange termijn (21 procent) en ingewikkelde zaken rondom belastingen en wetgeving (zestien procent) en het werven van klanten en opdrachten (zestien procent).KVK adviseur Jessica van El herkent de twijfels van ondernemers: "Als je vanuit loondienst als ondernemer gaat werken, geef je de zekerheid van een vast inkomen op. Voor starters is dit spannend, omdat alle vaste lasten gewoon doorlopen. Startende ondernemers vinden het daarnaast vaak lastig om klanten te vinden. In het begin hebben ze er een aantal, maar het opbouwen van een vast klantenbestand is een ander verhaal."Van El merkt in de praktijk dat de redenen om te twijfelen vaak onterecht zijn geweest. "Ondernemers zien vaak op tegen belastingzaken. Ze zijn bang dat ze iets fout doen, waardoor ze problemen kunnen krijgen met de Belastingdienst. Hebben ze die eerste aangifte eenmaal gedaan, dan blijkt het meestal enorm mee te vallen. Ook kun je er altijd voor kiezen om het administratieve gedeelte uit handen te geven aan bijvoorbeeld een boekhouder," aldus Van El.Ondernemers geven in het door KVK uitgevoerde onderzoek ook aan belangrijke voordelen van ondernemerschap te zien. Zo bleek voor 59 procent van de ondernemers het feit dat je eigen baas bent en zelf beslissingen kunt nemen een belangrijke reden te zijn geweest om als ondernemer te starten. Ook de vrijheid die het ondernemerschap met zich meebrengt en het doen van leuk, interessant en belangrijk werk, werden beiden door 41 procent van de ondernemers als belangrijk voordeel genoemd. "Voor vrouwelijke ondernemers (acht procent) is het combineren van werk en privé meer doorslaggevend om voor het ondernemerschap te gaan dan voor mannen (een procent). Vrouwen vinden flexibiliteit in combinatie met een gezin prettig zoals bijvoorbeeld het tijdig kunnen brengen en halen van de kinderen," aldus Van El.Uit het KVK onderzoek onder bijna duizend ondernemers kwamen ook veel tips voor startende ondernemers naar voren. 'Goed de markt verkennen', 'maak een (onderbouwd) plan' en 'ga vooral met andere ondernemers in gesprek', werden genoemd. Volgens Van El is gezonde spanning altijd goed, evenals het bespreken van je twijfels. "Vraag bijvoorbeeld hoe anderen het aanpakken en schrijf een ondernemingsplan. Maak ook gebruik van je eigen netwerk of bepaalde ondernemersnetwerken. Daar haal je ontzettend veel kennis en ervaring op."Uit cijfers van KVK uit juli 2022 blijkt dat ondernemen nog altijd populair is. Zo kende de maand juli 9.593 stoppers tegenover maar liefst 20.796 starters. Een toename van 2,8 procent ten opzichte van een jaar eerder in dezelfde maand.