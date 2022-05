Ondernemers optimistisch over hun bedrijf ondanks uitdagingen na de pandemie

16 mei 2022 - Uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van PayPal, blijkt dat Nederlandse midden- en kleinbedrijven veel kansen zien na de pandemie en flexibele financiering overwegen om groei te stimuleren en zich te beschermen tegen financiële onzekerheden.

78 procent van het Nederlandse mkb voelt zich positief over hun bedrijf, ondanks alle zorgen en uitdagingen waarvoor zij komen te staan na de pandemie. Dit blijkt uit een Ipsos-onderzoek in opdracht van PayPal onder 506 kleine en middelgrote bedrijven in Nederland1. Wel maken Nederlandse ondernemers zich grote zorgen over de huidige economische situatie. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 60 procent zich zorgen maakt over de hoge energie- of brandstofprijzen, terwijl bijna de helft (41 procent) zich zorgen maakt over het huidige inflatieniveau.Hoewel er zorgen zijn, blijkt uit het onderzoek dat Nederlandse ondernemers veerkrachtig blijven en dat de meerderheid kansen ziet om te groeien. Meer dan 80 procent van de kleine en middelgrote bedrijven is optimistisch over het aantrekken van nieuwe klanten. Nog eens 43 procent van de kleine en middelgrote bedrijven onderzoekt het aantrekken van nieuwe markten, en 39 procent van de ondervraagden wil graag nieuwe producten ontwikkelen om groei te stimuleren.Bijna de helft (43 procent) van de respondenten overweegt een zakelijke lening af te sluiten om deze kansen te benutten en zich te beschermen tegen financiële onzekerheden. De meerderheid is van plan extra kapitaal te gebruiken om hun bedrijf te laten groeien (58 procent), bijna een derde (29 procent) zegt dat het zal helpen met hun cashflow om rekeningen te betalen. Volgens een kwart van de respondenten kunnen leningen helpen als opvangmiddel wanneer actuele onvoorziene gebeurtenissen grote negatieve invloed hebben op hun bedrijf. Mkb’s vinden snelle goedkeuring (63 procent), een online aanvraag (52 procent) en geen vaste looptijd van de lening (49 procent) het belangrijkst bij het afsluiten van een zakelijke lening.