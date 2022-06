Haal alles uit je onderneming door gezond te zijn

9 juni 2022 - Als ondernemer wil je het maximale uit jezelf en je bedrijf halen. En dan is het belangrijk om gezond te leven. Door gezond te leven word je allereerst minder snel ziek. Maar ben je ook veel productiever. Je concentratie is immers beter en je bent minder snel moe. Ook stress kun je beter ‘managen’ wanneer je gezond leeft. Maar wat kun je doen om gezonder te leven?

Emilio Wille van Black & White Community in Breda deelt drie belangrijke tips.Wille geeft eerst meer informatie over het belang van voldoende ontspanning, slaap en rust. "Ondernemers zijn vaak constant met hun bedrijf bezig. Ook al is je passie zo groot: het is belangrijk om regelmatig even stil te staan en je rust te pakken. Dit kan door te mediteren of simpelweg niets te doen. Ook een yogaklas volgen kan voor de nodige ontspanning zorgen." Ook voldoende slaap is belangrijk om gezond te blijven. "Het kan verleidelijk zijn om extra vroeg op te staan en tot laat door te gaan. Maar je productiviteit wordt hier op de lange termijn niet bepaald beter van. Het kan je zelfs breken wanneer je dit lang genoeg doet."De voordelen van gezond eten zijn je vast bekend. Je hebt meer energie, bent minder vaak ziek, je focus is beter en ga zo maar door. Toch lukt het veel ondernemers niet om consistent gezond te eten, geeft Wille aan. "Ondernemers zijn druk en hebben vaak niet genoeg uren in een dag. Helaas is het zo dat ongezond eten vaak makkelijker te verkrijgen is. Denk aan horecagelegenheden waar het vaak makkelijker is om ongezond te eten. Een oplossing kan zijn om zoveel mogelijk gezonde voeding op kantoor beschikbaar te maken. Zo pak je minder snel naar ongezonde hap. Laat eventueel een collega deze taak op zich nemen zodat ook het personeel voorzien kan worden in gezond eten. Gelukkig zijn er ook steeds meer horecagelegenheden te vinden die gericht zijn op gezonde voeding."Vooral wanneer je achter de computer werkt, kan het een uitdaging zijn om voldoende te bewegen. Heel de dag zitten is echter niet bepaald goed voor je lichaam. Probeer dan ook regelmatig van je bureau weg te gaan. Wille geeft tenslotte een aantal tips om actiever te worden wanneer je veel achter de computer werkt". Probeer jezelf eraan te herinneren dat je voldoende blijft bewegen. Loop bijvoorbeeld een rondje door het kantoor. Of haal wat te drinken voor je collega’s. Probeer zeker ieder uur een keer op te staan. En vergeet ook niet om dagelijks een rondje te lopen in de buitenlucht. Dit is ook erg gezond. Ook al heb je het druk. Het is belangrijk om dit altijd te doen. Combineer eventueel een belafspraak met een wandeling. Daarnaast is het belangrijk om minimaal drie keer per week te sporten. "Je hoeft geen marathons te lopen. Gematigd intensief sporten is al voldoende om jezelf fit te houden."