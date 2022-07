Het belang van een goede mindset voor ondernemers

25 juli 2022 - Hoe komt het toch dat de ene ondernemer succesvol is, en de andere niet? Waarom moet de ene onderneming binnen een jaar alweer opgedoekt worden, terwijl de andere juist gigantisch is gegroeid in een jaar? Vaak wordt succes berekend door de uitkomst van de simpele rekensom ‘successen minus mislukkingen’ te nemen. In de praktijk blijkt echter dat dit niet zo eenvoudig is. Er spelen allerlei factoren een rol. De laatste jaren is steeds bekender geworden hoe belangrijk bijvoorbeeld de mindset van de ondernemer is.

Stefan Janssen van Boeken-top-10.nl vertelt er meer over.Janssen benoemt allereerst dat we in een steeds sneller veranderende wereld leven. "Wil je als ondernemer de top behalen, of groeien? Dan zul je je aan moeten passen aan de voortdurend veranderende omstandigheden. Daarvoor is het belangrijk dat je jezelf openstelt voor nieuwe ervaringen, en nieuwe dingen wil leren. Ook is het belangrijk om constant op zoek te gaan naar verbeteringen, en er niet vanuit te gaan dat je het juiste pad bewandelt en alles al weet."Zogenaamde zelfhulpboeken zijn al lange tijd erg populair. En ook ondernemers kunnen hier wijze lessen uithalen, in plaats van dezelfde fouten als anderen te maken en het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Janssen: "Een van de meest toonaangevende boeken over het belang van mindset, is dat van Carol S. Dweck. Deze, wereldwijd erkende, psychologe heeft jarenlang onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen prestaties en succes. Ze kwam tot de conclusie dat de mindset een stimulans is voor beide."Hij vertelt meer over het onderscheid dat zij maakt tussen mensen met een vaste of een groei mindset. "Mensen met een vaste mindset zien capaciteiten als vaststaande eigenschappen. Mislukkingen verklaren zij door een gebrek aan vaardigheden. Doordat ze zich gauw uit het veld laten slaan, lopen ze minder risico maar ook minder kans op succes. Mensen met een mindset die gericht is op groei zien capaciteiten juist als flexibel. Ondernemers met deze mindset zien eventuele mislukkingen als wijze lessen. Ze leren van hun ervaringen en worden zo slimmer en uiteindelijk succesvoller."Janssen wil tot slot ondernemers enkele tips meegeven om een groei mindset te ontwikkelen. "Zo kun je allereerst anderen je laten inspireren. Zo zijn er genoeg boeken geschreven door en over andere succesvolle ondernemers, en kun je proberen direct met ze in contact te komen. Daarnaast is het belangrijk om te luisteren naar kritiek. Zie het niet als afkeuring, maar als iets waar jij en je onderneming verder mee kunnen komen."Hij vervolgt: "Vergeet ook niet zowel kansen als uitdagingen te omarmen. Eigenlijk is dit een win-win, je hebt namelijk óf succes, of een waardevolle les geleerd. Verwacht tot slot niet dat vroeger of later een keer een tegenslag zal komen, en vier de kleine successen. Vergeet niet dan andere succesvolle ondernemers dit ook met vallen en opstaan zijn geworden!"