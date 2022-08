Mannen vaker behoefte aan het zijn van eigen baas

8 augustus 2022 - Uit onderzoek in opdracht van Curi onder mkb-ondernemers blijkt dat de twee belangrijkste redenen om te starten met ondernemen, de wens om eigen baas te zijn en van je passie je beroep maken. Opvallend is dat vooral mannen (62 procent) gestart zijn als ondernemer om eigen baas te worden. De meeste vrouwen daarentegen wilden bij aanvang van hun ondernemerschap vooral van hun passie hun beroep maken.

Ook blijkt uit het onderzoek dat uitgevoerd is door Direct Research dat 65 procent van de ondernemers hun huidige onderneming het rapportcijfer 8 of hoger geeft. Dat is opmerkelijk als je kijkt naar de berichtgeving over ondernemen in de huidige tijd. Ondanks de veelal negatieve effecten door de Coronapandemie, blijven veel ondernemers dus zeer positief als het gaat om hun bedrijf.Ondernemers zijn positief over het hebben van hun eigen bedrijf. Ook in Coronatijd waren er ondernemers die dit van de zonnige kant bekeken: "Covid zorgde voor mogelijkheden en een innovatieve manier van ondernemen onder kort tijdsbestek". Het grootste voordeel van het zijn van ondernemer is volgens de respondenten het kunnen indelen van je eigen tijd. Maar ook juist het gebrek aan vrije tijd wordt door ondernemers als nadeel genoemd.Een ander punt dat vaak genoemd wordt als een nadeel van ondernemen is het opstarten en bijhouden van de administratie. Net als het betalen van belasting (volgens veel ondernemers is dit te veel) en het maandelijkse proces van factureren. Doorzettingsvermogen is dan ook een karaktereigenschap die vaak genoemd wordt als onmisbaar door ondernemers. "Heel veel en hard werken en daar staat (zeker in de startjaren) een lage vergoeding tegenover," aldus één van de respondenten.Als het bedrijf dan eenmaal staat en groeit komt er een moment dat de ondernemer wil stoppen. Veel ondernemers zeggen "Alles is te koop" maar vaak is bedrijfsovername ook een emotioneel proces. Het bedrijf draagt soms de naam van de ondernemer en de ondernemer heeft er jarenlang bloed, zweet en tranen in gestopt. "Ondernemers twijfelen vaak of er geïnteresseerden zijn voor hun bedrijf, juist als het bedrijf vooral om hun eigen kennis en kunde gaat. Het kiezen van je eigen opvolger geeft ondernemers dan ook een goed gevoel. Dat is wat we ook als feedback krijgen van onze gebruikers," aldus Steven Donselaar, directeur Curi . Zodra het moment dichterbij komt, bijvoorbeeld door de oplopende leeftijd of slechtere gezondheid van de eigenaar, is het verstandig om op tijd te starten met het voorbereiden van een verkoop.