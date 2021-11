Pandemie veroorzaakt hausse in het nemen van bedrijfsrisico's door retailers

25 november 2021 - Bijna de helft (45 procent) van de Nederlandse retailers neemt nu meer bedrijfsrisico's dan voor de COVID-19 pandemie. Volgens onderzoek van Opinium en LiveArea reageren bedrijven op veranderingen in consumentengedrag en zetten ze vooral in op nieuwe diensten of aanbiedingen.

Naast het nemen van meer risico's is ook het implementatieproces versneld. Wat de goedkeuring van nieuwe producten, functies of oplossingen betreft, verklaarde meer dan een derde (35 procent) dat het goedkeuringsproces sneller is verlopen als direct gevolg van de pandemie. Bovendien neemt 50 procent van de bedrijven sneller zakelijke beslissingen en tien procent zelfs veel sneller.Bij het op de markt brengen van nieuwe initiatieven werden klanten en verkoop gezien als de belangrijkste drijfveren. Meer dan de helft (55 procent) wees op klanten, een even groot aantal op verkoop (55 procent) en iets minder op technologie (40 procent)."De pandemie heeft een aantal van de flagrante fouten in veel retailbedrijven aan het licht gebracht. Ze zijn te lang terughoudend geweest met het introduceren van nieuwe technologieën, het gebruiken van nieuwe platforms of het buiten de traditionele doelgroep treden," zegt Samantha Mansfield, Senior Strategy Director bij LiveArea. "Dit kon gewoon niet langer zo - merken moeten risico's nemen, maar wel op een datagedreven manier. De sleutel tot het succes van moderne retailers ligt in het snel kunnen innoveren, testen en uitrollen van nieuwe producten, diensten en features, en vervolgens het inzicht en de flexibiliteit hebben om de prestaties consequent te optimaliseren. Bedrijven die hiertoe in staat zijn, zullen floreren in onze nieuwe digital first economy."