Kwart retailers verlamd door faalangst

20 oktober 2021 - Faalangst verlamt een kwart van de Nederlandse retailsector. 25 procent van de retailers neemt geen beslissingen vanwege de mogelijke gevolgen. Volgens onderzoek, uitgevoerd door Opinium en LiveArea, staan bedrijfsleiders in de retail stil en willen zij niet innoveren of nieuwe functies, producten of diensten ontwikkelen uit angst om te falen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Toch is innovatie wél een duidelijke prioriteit in de Nederlandse retailsector: 55 procent van de besluitvormers geeft aan dat dit door de pandemie nog belangrijker is geworden. De helft (50 procent) is echter van mening dat zij niet genoeg investeren om te innoveren en hun bedrijf om te vormen om aan de behoeften van de klant te voldoen. Dit wordt bevestigd door het feit dat meer dan een derde (35 procent) geen proces heeft voor het bespreken van nieuwe ideeën voor producten, oplossingen of toepassingen, terwijl nog eens tien procent niet weet of een dergelijk proces binnen hun bedrijf bestaat.Naast een gebrek aan bedrijfsstructuur worden tijd, creativiteit en cultuur gezien als de belangrijkste hindernissen voor ontwikkeling van het bedrijf. Gebrek aan tijd (45 procent), gebrek aan ideeën (35 procent) en bedrijfscultuur (twintig procent) werden gezien als de grootste belemmeringen voor bedrijfsinnovatie."COVID-19 heeft de Nederlandse retail voorgoed veranderd. Degenen die in staat zijn geweest om snel te innoveren, te testen en te implementeren, overleven en, in sommige gevallen, floreren, terwijl anderen aan de kant blijven staan. Bij veel van de grote winkelketens die gefaald hebben, kwam dat omdat ze het belang van wendbaarheid en innovatie niet hebben ingezien," zegt Samantha Mansfield, Head of Strategy bij LiveArea. "Geen enkele retailer kan consumentengedrag accuraat voorspellen, dus moeten ze over een platform beschikken dat zich snel kan aanpassen. Dat betekent in de kern dat ze moeten overstappen op een digitale, speed-first aanpak – door middel van technologie en door een cultuur te ontwikkelen die inspireert tot innovatie."Het onderzoek is opgezet door LiveArea en in juli 2021 uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Opinium, waarbij besluitvormers* in de retail zijn ondervraagd.*Besluitvormers zijn eigenaren, chief executives, managing directors, directeuren en managers