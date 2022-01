Drie manieren waarop digitalisering onafhankelijke retail transformeert

14 januari 2022 - Volledige lockdowns en vroegere sluitingstijden, boze consumenten vanwege mondkapjesplicht en QR-code - onafhankelijke retailers worden tijdens de coronacrisis nog steeds zwaar op de proef gesteld. Innoveren was van essentie. Ze moesten snel slimme manieren bedenken om het hoofd boven water te houden. Het was onder meer het begin van een grootschalige digitale transformatie die ook in 2022 zal aanhouden.

Terwijl winkelketens het al decennialang langzaam aan het verliezen zijn van big box retailers en online spelers, wisten onafhankelijke retailers zich te onderscheiden met gespecialiseerde producten en diensten en een focus op hun lokale gemeenschappen. Totdat de pandemie kwam en de uitdagingen zich opstapelden, die het een stuk lastiger maakten om op de traditionele manier te blijven verkopen. Veel onafhankelijke retailers schakelden over op online verkoop om zo de broodnodige inkomsten te blijven genereren.Nu vinden de meeste onafhankelijke retailers zichzelf geen online bedrijf. Een groot deel verkoopt hun producten en diensten dan wel online, maar daarnaast behouden ze hun focus op hun fysieke winkels. Onafhankelijke retailers zijn doorgaans emotioneel verbonden met het idee van een fysieke winkel en voelen zich sociaal verantwoordelijk, met diep wortels in hun lokale gemeenschap. Het zijn ook steeds vaker mensen die vanuit hun idealen en passies een onderneming zijn gestart; voormalige werknemers die het roer hebben omgegooid om hun eigen dromen na te jagen.Maar ondanks dat ze zichzelf geen online bedrijf vinden, heeft onafhankelijke retail dit jaar noodgedwongen een online component gekregen. Of ze nu bepaalde producten online verkopen, inkoopprocessen of hun betalingsmethodes hebben veranderd, er is ergens gedigitaliseerd. Die digitale component zal blijven en zal zorgen voor veranderingen, waar iedere onafhankelijke retailer kennis van zou moeten nemen:Voorraadbeheer is altijd al een uitdaging geweest, maar het werd lastiger tijdens corona. Door lockdowns en kortere openingstijden bleven onafhankelijke retailers met voorraden zitten die ze niet konden verkopen of retourneren. En dat terwijl hun grotere concurrenten het zich konden veroorloven voorraden maandenlang aan te houden en zaken af te wachten. Onafhankelijke retailers vinden steeds meer hun weg richting digitale platforms om meer controle te krijgen over hun supply chains en zo concurrerend te blijven. De inkoop via digitale platforms biedt vaak gunstige leveringsvoorwaarden, zoals kleinere minimum ordergroottes tegen eerlijkere prijzen dan die je in de traditionele groothandel ziet. Steeds meer onafhankelijke retailers maken gebruik van deze inkoopmethode - en met succes.Ook de arbeidsmarkt is veranderd door de pandemie. Veel mensen besloten hun eigen bedrijf te beginnen. Sommigen lanceerden een nieuw merk vanuit huis, anderen openden hun eigen winkel. Maar in plaats van te investeren en vervolgens twee jaar te moeten wachten om break-even te spelen en winst te gaan maken, werken deze nieuwe ondernemers nu slimmer om vooruit te komen. Ze begrijpen hoe technologie de noodzaak van kapitaalintensieve investeringen kan wegnemen, net zoals cloud-technologie dat voor kleine bedrijven heeft gedaan. Deze ondernemers zijn niet alleen voorzichtig met investeringen tijdens de eerste fase van hun onderneming, maar zijn ook slim en wendbaar genoeg om zich rap aan te passen aan nieuwe kansen. Daarom vinden ze manieren om investeringen laag te houden, zodat ze de producten kunnen aanbieden waar hun klanten om vragen, zonder zich in de schulden te steken. Dit doen ze bijvoorbeeld ook door alleen winkels te openen waar en wanneer de vraag van klanten het grootst is. Deze nieuwe generatie van retailers zal de diversiteit, veerkracht én dynamiek van de onafhankelijke retailbranche een flinke boost geven.De komende tijd zullen we ook meer onafhankelijke retailers zien die innovatieve manieren bedenken om hun winkelruimtes te gebruiken. Denk hierbij aan ruimtes die als showrooms worden ingericht in plaats van opslagruimtes, of plekken in de winkel waar klanten een andere unieke en positieve winkelervaring kunnen beleven. Winkelruimtes gebruiken voor verkoop, niet voor opslag - dát wordt de trend volgend jaar. Niet alleen om winkels aantrekkelijker te maken, maar ook om iedere vierkante meter optimaal te benutten.Het is duidelijk dat onafhankelijke retail fors is getransformeerd. In de nabije toekomst zullen meer en meer onafhankelijke retailers kunnen profiteren van de schaalvoordelen die voorheen enkel waren voorbehouden aan de grote bedrijven. Hiermee worden ze ook weerbaarder tegen onvoorziene veranderingen op de markt, of het nu gaat om concurrentie, recessie of pandemie. Digitalisering is niet alleen een manier waarop grote marktspelers nóg groter worden. Met de juiste inzet kan het een meer diverse winkelstraat creëren met meer keuze en duurzame praktijken waarvan huidige consumenten én hun kinderen nog vele jaren van kunnen genieten.