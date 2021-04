Occasionmarkt breekt records in maart

14 april 2021 - AutoScout24 noteerde in maart dit jaar een recordaantal kwalitatieve leads. Na het eerdere record begin dit jaar in januari, geeft het platform aan in maart 95 procent meer kwalitatieve leads door te hebben gestuurd naar gelieerde autobedrijven dan in dezelfde periode vorig jaar. Met deze cijfers wordt een nieuw record gevestigd.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Deze positieve trend is ook terug te zien in het aantal gebruikte auto’s dat de afgelopen maand aan eindgebruikers werd afgeleverd*. Dit betrof 122.718 occasions. Om die reden werd maart 2021 na juni 2020 daardoor de drukste maand ooit voor de professionele autobedrijven. Opvallend is dat tegelijkertijd de gemiddelde prijs van tweedehandsauto’s gedaald is.Sinds vorig jaar zomer is er voor het eerst weer een daling van de gemiddelde prijs van occasions te zien. Uit de maandelijkse gegevens van AutoScout24 kan worden opgemaakt dat dit in maart, ten opzichte van de maand ervoor, een lichte daling betrof. Het ging slechts om een prijsverschil van 31 euro. De gemiddelde vraagprijs van een tweedehandsauto stond in maart van dit jaar daardoor op 19.626 euro genoteerd. Vergeleken met een jaar geleden is de gemiddelde prijs van een occasion op het AutoScout24-platform wel met 668 euro toegenomen."De interesse naar gebruikte auto’s blijft binnen onze portalen alsnog toenemen. In maart hebben we maar liefst 95 procent meer dealer leads naar autobedrijven verstuurd in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Ook zagen we een grote toename in leads op onze platformen in de laatste twee weken van maart, een stijging van respectievelijk 155 procent en 209 procent ten opzichte van vorig jaar tijdens de eerste lockdown," aldus directeur Rachel Gómez y Maseland.