Bijna tien procent van Nederlandse bedrijven staat geen elektrische auto toe

15 juli 2022 - Een kleine tien procent van de Nederlandse bedrijven staat het niet toe om een elektrische leaseauto te kiezen. Daarnaast stuurt het merendeel (60 procent) haar berijders niet naar goedkopere tanklocaties, terwijl 38 procent van de bedrijven het gebruik van premium brandstoffen nog steeds toestaat. Dat blijkt uit de Fleet Mobility Monitor van Fleet Support.

Hierdoor laten fleetowners grote kansen liggen ten aanzien van verduurzaming en kostenbesparing.Om de dienstverlening van Fleet Support continu te verbeteren en te voldoen aan de uiteenlopende en veranderende behoeften van klanten, deed het bedrijf uitgebreid onderzoek naar de mobiliteitsregelingen van fleetowners en de ontwikkelingen in de markt. De eerste Fleet Mobility Monitor van Fleet Support – die vanaf heden jaarlijks wordt herhaald – is het resultaat van uitvoerig onderzoek naar de mobiliteitsregelingen van 61 grote en middelgrote bedrijven uit vijftien verschillende branches. De wagenparken van de respondenten tellen gemiddeld 891 leaseauto’s.Een van de opvallendste uitkomsten in het kader van verduurzaming is dat negen procent van de respondenten nog steeds geen optie biedt om elektrisch te rijden. Ook komt naar voren dat bij grote fleetowners met meer dan 750 leaseauto’s vaker wordt gekozen voor een batterij-elektrische auto of waterstofauto. Bij kleinere wagenparken is het aandeel benzine groter dan bij grote wagenparken, terwijl 54 procent van de bedrijven het nog altijd toestaat om een dieselauto te kiezen. Welke leaseauto ook wordt gekozen, de meeste bedrijven beperken zich niet tot één leasemaatschappij. Uit het onderzoek blijkt dat 65,5 procent van de respondenten werkt met twee of meer leasemaatschappijen. 44,8 procent werkt zelfs met drie of meer leasemaatschappijen.Het onderzoek van Fleet Support toont ook aan dat 60 procent van de respondenten niet aanstuurt op tanklocatie. Een vrije keuze betekent dat vaker bij duurdere locaties wordt getankt, zoals langs de snelweg, waar de brandstof zomaar € 0,23 per liter duurder kan zijn. Op een tank van 50 liter ben je dan al € 11,50 duurder uit. Daarnaast blijkt dat 38 procent van de bedrijven het ook nog toestaat om een premium brandstof te tanken, wat € 0,20 tot € 0,25 per liter duurder is. Door tanklocaties langs de snelweg te vermijden en het gebruik van premium brandstoffen ui te sluiten – en dit in de mobiliteitsregeling op te nemen – kunnen per leaseauto honderden euro’s per jaar worden bespaard."Er liggen veel kansen voor fleetowners om hun kosten te beheersen door bewuster om te gaan met mobiliteitsregelingen. Dankzij de Fleet Mobility Monitor komen we tot nieuwe inzichten en vergroten we onze expertise op het gebied van kansen en ontwikkeling van mobiliteitsregelingen. Daarmee kunnen we onze klanten nog beter bedienen, bijvoorbeeld door het analyseren en vergelijken van hun eigen mobiliteitsregeling. Daarbij hoeft de focus niet altijd te liggen op leaseauto’s. Zo zien we dat een mobiliteitsbudget een steeds populairder alternatief is voor een leaseauto. 64 procent van de respondenten biedt dit inmiddels aan en bij bedrijven met een wagenpark van meer dan 750 leaseauto’s is dit zelfs 80 procent," aldus Jaap van Daalen, Commercieel Directeur van Fleet Support.