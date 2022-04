Elektrisch opladen voor bedrijven: waarom je actie moet ondernemen

21 april 2022 - De afgelopen jaren is de populariteit van elektrische voertuigen (EV's) immens gegroeid. Elektrisch rijden wordt steeds aantrekkelijker gemaakt: de wagens worden steeds betaalbaarder en daarnaast komen EV-rijders sinds kort ook in aanmerking voor een Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Deze regeling geldt voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto's in de kleinere en compacte middenklasse.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Ook wordt elektrisch te rijden aantrekkelijker aangezien benzine tegenwoordig steeds duurder wordt: benzine is namelijk in een jaar tijd 23 procent duurder geworden . Een ding is inmiddels voor iedereen duidelijk: de toekomst is elektrisch.Deze EV’s moeten ook opgeladen worden. Nederland telt momenteel ruim 83.000 laadpalen . Maar om mee te groeien met de populariteit van EV’s, is het noodzaak om meer laadpalen te installeren. In 2030 moeten er daarom zo’n 1,7 miljoen laadpalen zijn, stelt de Nederlandse overheid.We zien daarnaast ook dat steeds meer servicegerichte bedrijven zoals restaurants en hotels meegaan in de EV-trend en voor voldoende laadplekken voor hun gasten en klanten zorgen. Veel sectoren in het bedrijfsleven zien dit ook in, maar voelen echter niet de urgentie om er nu direct iets aan te doen. In dit artikel vertelt Jeroen Franken, werkzaam bij e-mobility specialist CTEK, waarom het gunstig is voor deze bedrijven om tóch prioriteit te geven aan het investeren in EV-laden.Ondanks dat er op steeds meer openbare plekken oplaadpunten worden geïnstalleerd is dit niet voldoende om de gehele elektrificatie van het wagenpark op te vangen. Daarnaast is een groot percentage van EV-gebruikers niet in staat om thuis een laadpaal te installeren. Vooral in steden hebben gebruikers geen ruimte voor een garage of parkeerplaats waar er gemakkelijk een eigen oplaadpunt geïnstalleerd kan worden. Werknemers die met hun EV naar kantoor rijden, vinden het fijn als ze hun auto in de parkeergarage of op de bedrijfsparking kunnen opladen terwijl ze op kantoor aan het werk zijn. De laadmogelijkheid op kantoor maakt het aantrekkelijker om te investeren in een EV – de laadangst om met een lege accu te komen te zitten, wordt op deze manier een deel weggenomen.Een investering in oplaadpunten kan ook als onderscheidend vermogen werken voor (toekomstige) werknemers. Door de krapte op de arbeidsmarkt kunnen bedrijven zich op deze manier op een positieve en groene manier onderscheiden van hun concurrenten. Werknemers geven hun voorkeur vaker aan een werkgever die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en die dus ook concreet actie onderneemt en investeert in laadpalen.De elektrificatie van het wagenpark komt in een stroomversnelling. Het is daarom van belang dat werkgevers zich blijven ontwikkelen op dit gebied. Een langetermijnplan en -visie kan hierbij helpen. Op deze manier creëer je een de mogelijkheid om mee te groeien met de laadinfrastructuur. Door een uitbreidbaar laadnetwerk te installeren, kunnen bedrijven in de toekomst namelijk blijven voldoen aan de vraag van medewerkers.Het is dus duidelijk dat elektrisch rijden de toekomst is. Maar om een goed lopende laadinfrastructuur te creëren én te onderhouden is het van belang dat alle belanghebbende (o.a. bedrijven verschillende sectoren, overheid, EV-rijders) goed om te hoogte zijn van de ontwikkelingen. Een voorbeeld van een interessante ontwikkeling die belanghebbende in de gaten moeten houden is load balancing. Met deze techniek wordt er namelijk voor gezorgd dat een laadpaal zowel de inkomende als uitgaande stroom meeneemt om te bepalen hoeveel stroom de laadpaal kan vrijgeven aan de auto. Kortom: de lader houdt rekening met het volledige gebruik binnen het energienet.Een ander voorbeeld van een initiatief dat zich hiervoor inzet is het Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Dit is een meerjarige beleidsagenda met ambities en acties die bijdragen aan het makkelijk en slim kunnen laden. Dit initiatief biedt het bedrijfsleven de mogelijkheid om geïnformeerd te blijven over de laadinfrastructuur. Een zo breed mogelijke kennis over de laadinfrastructuur helpt Nederland namelijk op weg om de doelstelling van 1,7 miljoen laadpalen in 2030 te behalen.