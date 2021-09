Sterk groeiende vraag naar elektrische auto’s

15 september 2021 - Van 16 tot en met 22 september vindt de European Mobility Week 2021 plaats, met dit jaar als thema ‘Safe and Healthy with Sustainable Mobility’. Deze week is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét moment om duurzame vormen van vervoer en bewust autogebruik onder de aandacht te brengen. Een belangrijk focuspunt van deze campagne is de toekomst van het elektrisch rijden.

Dat elektrische voertuigen (EV’s) steeds meer ingeburgerd raken, blijkt ook uit cijfers van AutoScout24 . Het Europese online autoplatform voor gebruikte en nieuwe auto’s ziet een groeiende vraag naar EV’s.Het aantal kwalitatieve leads dat AutoScout24 in augustus met gelieerde dealers deelde was ruim 200 procent meer dan begin 2018 – deze stijging lag in augustus 2020 nog op zo’n 100 procent. Bovendien steeg in diezelfde periode de gemiddelde prijs van een EV van 37.866 euro naar 42.296 euro – een hoge stijging vergeleken met het reguliere aanbod van nieuwe en tweedehandsauto's, waar de gemiddelde prijs 27.500 euro is.De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s was in januari binnen een week alweer leeg, wat niet zo verrassend was. De aandacht van consumenten verschoof duidelijk naar de tweedehandsmarkt, want begin september raakte ook die subsidiepot leeg. In augustus van dit jaar bleek het elektrische AutoScout-aanbod met ongeveer 60 procent te zijn toegenomen ten opzichte van augustus vorig jaar. Waar het aanbod vorig jaar augustus nog op 8.001 EV’s lag, was dit aanbod een jaar later alweer uitgebreid tot 12.616. De succesvolle opkomst van de elektrische auto blijkt ook uit het feit dat er elke week nieuwe elektrische modellen – en soms zelfs hele nieuwe merken verschijnen. Tesla blijft het meest gezochte merk op AutoScout24, gevolgd door Audi, Volkswagen, Renault en BMW. Als het gaat om populaire modellen, staat de Tesla Model S op nummer één. Ook de Audi e-Tron en Tesla Model 3 zijn zeer gewild. De Renault ZOE prijkt op de vierde plek en op plek vijf staat de Volkswagen Golf.Een recent internationaal onderzoek van AutoScout24* onder gebruikers bevestigt de groeiende interesse in elektrische auto’s: ruim een derde van de ondervraagden geeft aan als eerstvolgende auto een elektrische of hybride auto te overwegen (Nederland 45 procent; Duitsland, Oostenrijk en Italië 37 procent en België 35 procent). Meer dan de helft van de ondervraagde Nederlanders zou wel graag meer informatie krijgen over elektrisch rijden (61 procent), met name over de onderhoudskosten en de voor- en nadelen van elektrisch rijden. Ook heeft nog steeds meer dan de helft van de ondervraagden (54 procent) soms nog reserveringen wat het overstappen op elektrisch rijden betreft. EV’s worden gezien als te duur en niet geschikt voor dagelijks gebruik.