De voordelen van een laadpaal bij uw onderneming

5 mei 2021 - Er is de afgelopen jaren groots ingezet op elektrische mobiliteit in ons land. Wereldwijd zijn we een van de vijf landen waar meer dan anderhalf procent van alle voertuigen elektrisch is. Dit is onder andere te danken aan de uitstekende infrastructuur om elektrische auto’s op te laden. Nederland is internationaal gezien zelfs het land met de hoogste dichtheid aan laadpunten.

Hebt u wel eens gedacht aan een zakelijke laadpaal bij uw onderneming? Mick Bakker van Laadkompas vertelt meer over de voordelen ervan.Bakker geeft aan dat een laadpaal thuis het meest populair is. "Maar dat er dan maar een of maximaal twee auto’s per huishouden hiermee worden opgeladen, is natuurlijk niet heel efficiënt." Hij legt uit hoe een semipublieke of publieke laadpaal veel efficiënter ingezet kan worden: "Vooral de nieuwere generaties EV’s kunnen steeds sneller laden. Met een beetje goede planning, kunnen tijdens een etmaal gemakkelijk meerdere voertuigen opgeladen worden. Tijdens de werkdag kan het dan gaan om bijvoorbeeld uw eigen elektrische auto, en elektrische auto’s van uw medewerkers en klanten. Handig, omdat niet iedereen de beschikking heeft over een eigen laadpunt thuis. Ook het aantal elektrische bedrijfsvoertuigen groeit tot slot steeds harder. ’s Nachts kan de laadpaal gebruikt worden voor het opladen hiervan."Duurzaamheid is een onderwerp dat een steeds grotere rol speelt binnen veel ondernemingen. Bakker: "Kiest u voor uzelf en uw medewerkers voor elektrische voertuigen? Dat heeft op diverse manieren een positieve invloed op het klimaat, zoals het terugdringen van de uitstoot van CO2. Een zakelijke laadpaal bij uw onderneming geeft u bovendien alle vrijheid als het gaat om kiezen voor groene energie. Wordt een laadpaal ook nog eens optimaal benut voor meerdere voertuigen? Dan voorkomt u onnodig veel grondstoffenverbruik voor het fabriceren ervan."Verder benoemt Bakker dat een zakelijke laadpaal diverse financiële voordelen heeft. "Ten eerste zijn er fiscale voordelen in de vorm van subsidies die aan het bedrijfsleven worden verstrekt om elektrisch rijden te stimuleren. Zo kan de aanschafprijs van een laadpaal voor een gedeelte worden afgetrokken van de winst. Dit maakt het interessant voor ondernemers om het wagenpark te verduurzamen. Helemaal, omdat de transportkosten in de toekomst aanzienlijk lager zullen zijn. U bespaart hiermee behoorlijk op de vervoerskosten.Tot slot wil hij nog iets vertellen over het mogelijke verdienmodel van een laadpaal. "Benut u niet alle capaciteit die een laadpaal biedt? Zijn er nog plekken vrij bij de laadpaal? Dan kunt u externe gebruikers hiervan gebruik laten maken, tegen betaling. Als exploitant bepaalt uzelf de kosten voor het opladen, waardoor een marge aangehouden kan worden. Dit is bijvoorbeeld interessant voor medewerkers van andere ondernemingen op een bedrijventerrein, of bijvoorbeeld elektrische bestelwagens van in de buurt gelegen ondernemingen."