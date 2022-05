Betere ervaring met elektrisch rijden essentieel voor massale overstap

17 mei 2022 - Steeds meer mensen zijn enthousiast over elektrisch rijden en maken de overstap. Desondanks staat de soms nog gebrekkige gebruikerservaring met elektrische voertuigen (EV), waaronder te weinig laadmogelijkheden en te veel laadpassen, de massale adoptie hiervan in de weg. Inzicht in gebruikerservaringen helpt Shell Recharge Solutions de problemen op het gebied van elektrisch rijden in kaart te brengen, de laaduitdagingen aan te pakken en een bijdrage te leveren om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Vorige week publiceerde het bedrijf de EV Driver Survey 2022, het grootste, jaarlijks terugkerende onderzoek onder Europese EV-rijders waarin aandacht wordt besteed aan de ervaringen van elektrisch rijders met (het opladen van) hun voertuig, maar ook aan hun verwachtingen en zorgen voor de toekomst. Bijna 15.000 Europese EV-rijders deden dit jaar mee, waaronder 4.145 Nederlanders.78 procent van alle ondervraagde EV-rijders verkiest een Battery Electric Vehicle (BEV) boven een auto met een verbrandingsmotor vanwege de milieuvoordelen, en 61 procent vanwege de kostenvoordelen. Toch komen er ook veel zorgen naar voren in het onderzoek. Eén van de voornaamste zorgen is het gebrek aan een (toegankelijke) laadinfrastructuur. Maar dit mag volgens Shell Recharge Solutions geen beperking vormen voor de groei van het aantal EV-rijders. Daarom is het uitbreiden van de laadinfrastructuur een onmisbare stap in de transitie naar elektrisch rijden. In het onderzoek komen de volgende aandachtspunten naar voren:• Meer publieke laadpunten: 65 procent van alle berijders zegt bestemmingen te bezoeken gebaseerd op de beschikbaarheid van laadpunten, waarbij meer dan de helft (54 procent) van de EV-rijders zegt dat dit van invloed is op waar ze gaan winkelen en reizen.• Minder verschillende laadpassen nodig: 36 procent van de EV-rijders heeft momenteel vier of meer kaarten voor toegang tot publieke laadinfrastructuur, een stijging van 21 procent ten opzichte van vorig jaar. Onder Nederlandse respondenten ligt dit gemiddelde op 3,3 laadpassen. Meer dan de helft van alle respondenten is bereid extra te betalen voor toegang tot de gehele laadinfrastructuur met slechts één kaart.• Betere beschikbaarheid laadpunten buitenland: toegang tot laadpunten in het buitenland blijft een probleem, gezien een kwart (26 procent) van de Nederlandse respondenten aangeeft hierbij problemen te ondervinden.In de enquête komt een duidelijke motivatie naar voren voor elektrisch rijden: in het algemeen vinden EV-rijders een duurzame leefstijl belangrijk. Om die duurzame leefstijl aan te nemen, zijn zij bereid concessies te doen. Meer dan de helft (55 procent) van de berijders is namelijk bang dat het elektriciteitsnet de vraag niet aankan die een massale overstap op elektrische voertuigen met zich meebrengt. Ze zijn bang dat het publieke stroomnet te zwaar belast wordt. Dit maakt waarschijnlijk dat diezelfde berijders aangeven zich aan te willen passen naar de mogelijkheden van de laadinfrastructuur, als dit bijdraagt aan stabiliteit van het net én milieuvoordelen:• Duurzaam laden: 40 procent van alle respondenten is bereid verder te rijden voor een publiek laadpunt dat duurzaam laden aanbiedt.• Netflexibiliteit: 73 procent van de EV-rijders is bereid om een laadsessie later te plannen om een piek in de energievraag te voorkomen. 57 procent geeft aan een langere laadtijd te accepteren om het gebruik van duurzame energie te helpen maximaliseren.• Grote behoefte duurzame stroom: bijna een derde (29 procent) van alle berijders wil dringend het opladen van EV’s integreren met hernieuwbare energiebronnen thuis.In het onderzoek is ook bevraagd wat bestuurders belangrijk vinden om de massale overstap op elektrisch rijden te stimuleren. Zij noemen verschillende verbeterpunten die hierbij kunnen helpen:• Grotere actieradius: Meer dan twee derde (67 procent) van de Nederlandse respondenten zegt dat een verbeterde actieradius van EV’s de overstap naar elektrisch rijden bespoedigt.• Lagere aanschafkosten: dit bevordert volgens 64 procent van de Nederlandse respondenten EV-adoptie.• Verbeterde laadinfrastructuur: 55 procent van alle ondervraagden is bang dat de laadinfrastructuur de vraag niet kan bijbenen. Bijna de helft (49 procent) ziet een betere beschikbaarheid van laadpunten dan ook als één van de belangrijkste drijfveren voor elektrisch rijden.• Slim laden: Bijna 60 procent van de EV-rijders gelooft dat slim laden een goede manier is om meer mensen aan te moedigen voor een elektrische auto te kiezen. Onder slimme laadtechnologie wordt verstaan dat het laadpunt voorzien is van een dataverbinding om extra services te verlenen, waaronder dynamische laadsnelheden en uitgesteld laden.Herman Keijsers, Director International Sales en Integration van Shell Recharge Solutions Europa zegt: "Er is een groeiend enthousiasme voor elektrisch rijden, waarbij berijders gemotiveerd worden door de technologie, de kosten en de duurzaamheid van hun voertuig. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat het gebrek aan een feilloze gebruikerservaring een belemmering is voor massale EV-adoptie. De inzichten in de ervaringen met elektrische voertuigen vanuit ons nieuwe onderzoek zijn daarom van cruciaal belang. EV-rijders uiten naast enthousiasme ook zorgen, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van laadpunten en de capaciteit van het elektriciteitsnet om in de toekomst alle EV’s te kunnen opladen. Door goed naar berijders te luisteren en ons te richten op het verbeteren van de EV-gebruikerservaring, willen we de branche aanmoedigen om samen de problemen aan te pakken."