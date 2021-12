Online tools jaarruimte berekenen missen dé trigger

28 december 2021 - Veel ondernemers weten nog niet dat als ze hun jaarruimte in een fiscaal vriendelijke pensioenpot zouden stoppen, ze daarmee jaarlijks duizenden euro’s belastingvoordeel zouden ontvangen. Volgens BrightPensioen komt dat deels doordat ondernemers al snel afhaken bij het invullen van de online tools om jaarruimte te berekenen. Daardoor komen ze er nooit achter hoe groot het fiscale voordeel is dat ze laten liggen.

ndernemers die dit jaar voor het eerst van plan zijn om fiscaal vriendelijk te sparen of beleggen in box 1, moeten eerst weten hoeveel ze maximaal mogen inleggen. De Belastingdienst, banken, verzekeraars en relatieve nieuwe spelers in deze markt hebben bijna allemaal wel een online tool om die jaarruimte te berekenen. Bij de meeste online tools wordt aan het begin verteld dat je als ondernemer fiscaal voordeel hebt als je geld op een speciale pensioenrekening zet. En dan start het invullen. Er volgen veel vragen. Bij de Belastingdienst zelfs minimaal 14 (tot wel 23) voordat er een in te leggen bedrag wordt genoemd. Als je jezelf niet hebt voorbereid, haak je al snel af. Weer een kans voorbij om een ondernemer fiscaal vriendelijk een pensioenpot op te laten bouwen.Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen: "Jaarruimte berekenen is ook niet makkelijk. Online tools helpen zeker. Maar bij alle tools weet je pas nadat je alle vragen hebt beantwoord, wat die jaarruimte is en wat je aan teruggave kunt verwachten. Terwijl het fiscale voordeel juist dé trigger is om te starten met pensioenopbouw in box 1. Laat dat dan ook zo snel mogelijk zien. Dat maakt de kans groter dat ze bereid zijn de vragen allemaal te beantwoorden en de juiste gegevens er even bij te pakken. Daarom kiezen wij ervoor om, voordat iemand start met de werkelijke tool, één vraag te stellen (hoe hoog was je inkomen in 2020), om daarna direct een snelle inschatting te geven van wat de maximale inleg en het fiscale voordeel is. Sinds we dat doen zien we een sterke toename in het gebruik van de volledige online tool. Ook al is die eerste berekening indicatief, het zorgt ervoor dat je direct weet dat het om duizenden euro’s kan gaan. Veel ondernemers hebben echt geen idee dat ze zo veel belastinggeld terug kunnen krijgen. We hebben al eens eerder berekend dat zzp’ers naar schatting 1,2 miljard aan belastingteruggave laten liggen."Hoeveel je fiscaal vriendelijk in een jaar opzij mag zetten wordt dus bepaald door de jaarruimte. Ondernemers hebben nog t/m 31 december om de jaarruimte voor 2021 te benutten. Daarnaast mag je de niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar ‘inhalen’. Dat heet reserveringsruimte.