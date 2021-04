De ideale fiscaal professional heeft meer oog voor cijfers dan mensen

19 april 2021 - Ruim een derde van de ondernemers vindt dat de ideale fiscaal professional meer oog voor cijfers dan voor mensen moet hebben. Dit blijkt uit onderzoek van Nextens onder 245 ondernemers met personeel. Bijna 70 procent vindt het belangrijker dat een fiscaal professional veel ervaring heeft dan dat hij of zij het juiste diploma op zak heeft.

Wel is 72 procent van mening dat een fiscaal professional minimaal hbo-geschoold dient te zijn. Aansluitend moet hij of zij meer kunnen dan alleen de cijfers berekenen en zich als een teamplayer opstellen.80 procent van de ondervraagden vindt dat een fiscaal professional veel kennis van bedrijfskunde hoort te hebben. En maar liefst 95 procent van de ondernemers met personeel is van mening dat de ideale fiscaal professional de organisatie achter de cijfers moet snappen.Alhoewel een deel van de ondernemers vindt dat een fiscaal professional meer oog voor cijfers moet hebben dan voor mensen, is 67 procent van mening dat de ideale fiscaal professional zich ook dient op te stellen als een teamplayer. Opvallend is dat mannelijke ondernemers (69 procent) dit belangrijker vinden dan vrouwelijke ondernemers (64 procent).Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens: "Een fiscaal professional is meer dan iemand die de cijfertjes tot achter de komma berekent. Hij moet zich opstellen als een heuse duizendpoot. Hij begrijpt wat er achter de schermen bij een bedrijf gebeurt, kijkt verder dan alleen zijn eigen verantwoordelijkheden en werkt samen met zijn collega’s om zo een gezond mogelijke bedrijfsvoering te creëren. Dit alles zodat een bedrijf zich kan focussen op de corebusiness."Nextens is de zoektocht gestart naar de ideale fiscaal professional, omdat deze onmisbaar is binnen bedrijven. Meer weten over de ideale fiscaal professional-verkiezing? Klik hier