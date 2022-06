Slechts twee op drie ondernemers laten geen geld liggen bij belastingaangifte

21 juni 2022 - Twee op de drie (67 procent) Nederlandse ondernemers weet zeker dat zij geen geld laten liggen bij hun belastingaangifte. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Het Fiscaal Vraagstuk’ van fiscaal partner Nextens, waarbij 329 zelfstandig ondernemers ondervraagd zijn over hun fiscale kennis.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Dat er nog zo’n grote groep is die deze overtuiging niet heeft, kan komen doordat zij zelf onvoldoende kennis van fiscale zaken hebben. Zo zegt maar liefst zestig procent van de ondernemers blind te varen op hun boekhouder, accountant of fiscaal adviseur om de aangifte te doen. Ook hebben ondernemers relatief weinig inzicht in hoeverre hun eigen aangifte marktconform is, 41 procent geeft aan graag te willen zien hoe de belastingaangiftes van soortgelijke ondernemers eruitzien.Dat er ondernemers zijn die geld mislopen met het invullen van hun belastingaangifte, blijkt wel uit het feit dat slechts 61 procent weet dat de middelingsregeling ervoor kan zorgen dat zij minder belasting hoeven te betalen. Ook weet bijna de helft van de ondernemers (48 procent) niet of de verlenging van de herinvesteringstermijn, een regeling ingesteld wegens corona, voor hen voordelig kan zijn.Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens: "Enerzijds lijken bovenstaande cijfers best positief, het is duidelijk dat er al veel ondernemers op de goede weg zijn, maar ik schrik er ook van. Bij Nextens vinden we dat iedere ondernemer recht heeft op de ideale aangifte, maar daar zijn we duidelijk nog niet. Er zijn veel fiscaal professionals die klaarstaan om deze ondernemers te helpen, maar we weten ook dat niet iedere ondernemer de middelen heeft om bij elke stap een fiscaal professional aan te haken. Daarom is het zo belangrijk dat deze ondernemers werken aan hun eigen basiskennis over fiscaliteit en zorgen dat ze betrouwbare bronnen hebben om op terug te vallen. Iets waar wij ons met Nextens elke dag voor inzetten."