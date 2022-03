Zelfstandig ondernemer in de zakelijke dienstverlening en bezig met je belastingaangifte? Zes tips!

22 maart 2022 - Nederland doet weer belastingaangifte. Ook de ruim 465.000 ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Om ondernemers die zelf hun aangifte doen op weg te helpen, zet de Belastingdienst de belangrijkste tips op een rij.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Heb je een bedrijf en ben je als zzp’er, freelancer of mkb-ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dat wil niet zeggen dat je automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Daarvoor moet je aan meerdere voorwaarden voldoen.Met de OndernemersCheck van de Belastingdienst ga je na of je aan de voorwaarden voldoet. Na het invullen krijg je een goede indicatie of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Let op: ook als je géén ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, moet je over deze inkomsten belasting betalen. Dit vul je in de belastingaangifte in als inkomsten uit overig werk.Aangifte doe je via Mijn Belastingdienst. Als zzp’er of eenmanszaak log je in met DigiD. Verder is het belangrijk dat je administratie goed op orde is. Zo kun je snel en volledig aangifte doen. Het zakelijke gedeelte van de aangifte bestaat onder andere uit de winst- en verliesrekening en de balans. Op de winst- en verliesrekening staan de inkomsten en kosten van je bedrijf in het afgelopen jaar. De balans toont de bezittingen en schulden van je bedrijf.Het invullen van de belastingaangifte vraagt om een goede voorbereiding. De aangiftechecklist voor ondernemers helpt je bij een soepele, juiste en volledige aangifte.Wanneer je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, heb je recht op aftrekposten. Bijvoorbeeld de zelfstandigen- en startersaftrek. Op belastingdienst.nl/ondernemers ga je na op welke aftrekposten je recht hebt.En heb je in 2021 vanwege corona gebruikgemaakt van steunmaatregelen? Deze komen nu terug bij de belastingaangifte. Houd bijvoorbeeld rekening met het versoepelde urencriterium dat van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 gold. Kijk op belastingdienst.nl/corona voor meer informatie en hoe je de coronasteunmaatregelen verwerkt in je belastingaangifte.Investeerde je in 2021 in een elektrische personenauto? En heb je daarvoor milieu-investeringsaftrek aangevraagd (MIA) en een positieve beschikking ontvangen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)? Vergeet niet om de MIA te verwerken in je belastingaangifte. Voor de investeringspremie geldt een maximum van 40.000 euro. Was je elektrische personenauto duurder? Dan vul je toch 40.000 euro in.Om je aangifte gemakkelijk en foutloos te doen, is het belangrijk dat je administratie up-to-date is. Boekhoudsoftware kan hierbij helpen. Steeds meer ondernemers gebruiken boekhoudsoftware. Via sommige softwarepakketten kun je het winstdeel automatisch laten inlopen in de belastingaangifte. Zo houd je meer tijd over voor je onderneming. De kosten die je voor boekhoudsoftware maakt, kun je aftrekken.