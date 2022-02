Verschuiving van langlopend naar kortlopend verzuim

14 februari 2022 - Werkgevers kunnen hoopvol zijn over 2022, tenminste als er naar de lengte van het ziekteverzuim van werknemers wordt gekeken. Arbodienstverlener en re-integratiespecialist HCS signaleert in december een snelle verschuiving van lang naar kortverzuim. De eerste cijfers van januari laten een voortzetting hiervan zien.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

"HCS monitort continue de ontwikkeling van de verzuimcijfers van haar klanten en helpt met een gezonde risicobeheersing in deze turbulente tijd. Met een beetje hulp kan werkend Nederland weer stappen vooruit maken," aldus James van der Spek, directeur Arbodienstverlening & IT bij HCS.Het lang verzuim is sinds de start van COVID begin 2020 aanzienlijk opgelopen. Nog steeds zijn er veel personen afwezig die aan het begin van de pandemie uitvielen. Wel ziet HCS dat afgelopen maanden een kentering in gang is gezet waarbij kort verzuim duidelijk de overhand neemt.Begin 2021 was slechts een op de zeven werknemers na tien dagen weer aan het werk, de overgrote groep (70 procent) was langer dan 50 dagen ziek. Eind vorig jaar, met name in december, is het aandeel kort verzuim toegenomen tot 40 procent, vier van de tien werknemers was binnen tien dagen weer aan de slag. Het relatief milde ziektebeeld bij de virusvariant Omicron is daarbij de voor de hand liggende verklaring.Volgens Van der Spek staan zeker nog niet alle seinen op groen: "De combinatie van het toegenomen korte verzuim en de nog relatief hoge aantallen lopende zaken met lang verzuim zorgt nog steedsvoor problemen. Dit leidt nog steeds tot een forse belasting voor werkgevers, het nog werkende personeel en de arbodienstverleners."