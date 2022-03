Werken met aandacht voor veiligheid en gezondheid

11 maart 2022 - De afgelopen twee jaar beheersten berichten over corona vaak het nieuws. Nu er eindelijk zicht op het einde van de pandemie is, zal dat gaan veranderen. Minder aandacht voor de dagelijkse besmettingscijfers en voor persconferenties waarin nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Dat betekent echter niet dat er minder aandacht voor gezondheid en veiligheid zou moeten komen.

Integendeel, en zeker niet als het gaat om de werkomgeving. Rita Klaassen van VGM Box vertelt meer over het belang van VCA voor ondernemers.Klaassen geeft allereerst wat cijfers als het gaat om bedrijfsongevallen. "Gemiddeld vinden er jaarlijks ruim 200.000 werkgerelateerde ongevallen plaats. Bij meer dan tien procent daarvan is een ongeval dusdanig ernstig dat mensen naar het ziekenhuis moeten of blijvend letsel houden. Jaarlijks overlijden er tot slot ongeveer zestig mensen door een bedrijfsongeval."Ze vervolgt: "Gezien deze cijfers is het zeker niet onverstandig om jezelf en eventuele medewerkers te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Heb je geen verzekering, dan loop je zelf de kans geen inkomsten meer te kunnen hebben na een ongeval. Als het daarnaast gaat om een medewerker, dan loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid grote financiële gevolgen hebben voor je onderneming."Volgens Klaassen geldt echter ook hier het bekende spreekwoord dat je beter kunt proberen iets te voorkomen dan om te moeten gaan met eventuele vervelende gevolgen. "En dat is mogelijk met richtlijnen voor veiliger werken. Zo maak je de kans op een bedrijfsongeval kleiner door te werken volgens VCA. Deze afkorting staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Individuen of ondernemingen met een VCA-certificaat, besteden bij de uitvoering van veel aandacht aan veiligheid, gezondheid en milieu."De standaard is oorspronkelijk ontwikkeld voor de Nederlandse offshore- en petrochemische industrie. "Veilig werken is echter belangrijk in iedere sector. Werken mensen bijvoorbeeld op hoogte? Of met machines? Da komt de VCA ook erg goed van pas. Denk hierbij aan de bouw, hoveniersbedrijven, inspecties op hoogte of de installatiebranche.Zoals al aangegeven zijn er verschillende certificeringen, zowel op persoons- als ondernemingsniveau. Klaassen: "Als zzp’er heb je waarschijnlijk het meeste aan een VCA vBasis-certificaat of VCA VOL, dat staat voor VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Voor eventuele medewerkers is een VCA Basis in de meeste gevallen voldoende. Pas je een VGM-volgsysteem toe binnen de gehele onderneming? Dan kun je ook in het bezit komen van een VCA-bedrijfscertificaat."Heeft je onderneming een VCA-certificaat, of individuele personen? Dan heb je daar volgens Klaassen op diverse manieren voordeel van. "Het belangrijkste is natuurlijk dat e kans op bedrijfsongevallen afnemen. Je geeft er achter ook een positief signaal mee af aan de buitenwereld. Het is dan ook niet voor niets dat opdrachtgevers steeds vaker het bezit van een certificaat verplicht stellen."