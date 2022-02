Drie praktische tips om als ondernemer gezond en fit te blijven in 2022

3 februari 2022 - De kerstvakantie ligt gevoelsmatig ver achter ons en Blue Monday hebben we overleefd. Kortom, tijd om goede voornemens vol te houden. Voor ondernemers ook het moment om ambitieuze jaarplannen daadwerkelijk in werking te zetten waarbij het welzijn van medewerkers een belangrijk onderdeel is.

Uit onderzoek van Allianz * onder Nederlandse ondernemers blijkt namelijk dat zzp’ers een langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid als de grootste risico’s zien voor hun onderneming. Toch sluit slechts negentien procent van hen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Voorkomen is altijd beter dan genezen, daarom geeft Mart Vreven, Head of Sales bij Allianz Nederland drie praktische tips om als ondernemer (mentaal) gezond te blijven.Het eerste voornemen lijkt een inkoppertje, maar in de praktijk zien we helaas nog weleens dat mentale klachten niet serieus worden genomen. Of dat mentale klachten als een tijdelijk ongemak worden ervaren dat vanzelf wel weer overgaat. Deze klachten kunnen echter verregaande gevolgen hebben, zoals een burn-out of een depressie, als hier niet adequaat mee om wordt gegaan. Denk er dus niet te licht over en roep de hulp in van een professional als je tegen dergelijke problemen aanloopt. Hoe groot of klein je vraag ook is, een luisterend oor en de juiste vragen bieden perspectief. Met als doel fit blijven en persoonlijke ontwikkeling in het nieuwe jaar.Een goede fysieke gezondheid heeft ook invloed op mentale weerbaarheid. Sporten is vaak een uitstekende uitlaatklep en zorgt ervoor dat je beter in je vel zit. Toch blijkt dat meer dan de helft van de zzp’ers uitdagingen ondervindt om te gaan sporten. Zo geeft een kwart (25 procent) van hen aan dat zij simpelweg geen tijd hebben voor meer beweging.Voldoende lichaamsbeweging krijgen hoeft echter niet heel lastig te zijn. Kies er bijvoorbeeld voor om tijdens telefonische afspraken te wandelen of om te voet dan wel met de fiets je boodschappen te doen. Zo kom je deels onbewust weer aan extra beweging, terwijl je deze combineert met praktische taken.Daarnaast blijft het ook belangrijk om wekelijks tijd in te plannen om daadwerkelijk te sporten. Dit kan vóór of na je werkdag, maar natuurlijk ook tussen afspraken en taken door. Bijvoorbeeld door een stukje te gaan rennen of te fietsen. Je zult zien dat je hierdoor hernieuwde energie krijgt om weer aan de slag te gaan.Het is voor ondernemers cruciaal om werk en privé goed gescheiden te kunnen houden, of om in ieder geval een comfortabele balans te vinden. Het onderzoek laat zien dat veel zzp’ers (76 procent) bijvoorbeeld ook in hun vrije tijd werken, waarbij een ruime meerderheid (82 procent) aangeeft dat dit geen of juist een positieve invloed heeft op hun werk-privébalans.Zolang het goed voelt om af en toe extra te werken, is er natuurlijk niets aan de hand. Toch wil Allianz ondernemers adviseren om hier mee op te passen, omdat dit kan omslaan in extra (werk-)druk. Het sowieso verstandig om (indien mogelijk) gebruik te maken van een aparte werkruimte, zodat je werk ook echt afsluit en achter je laat als de werkdag voorbij is.