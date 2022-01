Vijf tips om je medewerkers fit te houden

13 januari 2022 - Dat het belangrijk is om fit te zijn, dat is niets nieuws. Ten eerste omdat voldoende bewegen zorgt voor een gezond lichaam. Dit geeft onder andere minder kans op ziekte, verbetert de stofwisseling, zorgt voor een beter slaappatroon en verhoogt het energieniveau. Daarnaast heeft het echter ook allerlei mentale voordelen. Bewegen geeft je namelijk een mentale opkikker, zorgt ervoor dat je minder piekert en bevordert het je doorzettingsvermogen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Zeker nu gedurende de coronapandemie hebben veel ondernemers te maken met een hoog ziekteverzuim. Stefan Janssen van Fitness-blog.nl geeft daarom hieronder vijf tips om medewerkers fit te houden.Het lijkt voor de hand liggend, maar het begint volgens Janssen met mensen te motiveren te bewegen. Bijvoorbeeld door erover te praten en zelf het goede voorbeeld te geven. "Als de onderwerpen ‘bewegen’ en ‘fitheid’ nooit ter sprake komen, zal dit ook geen mensen op ideeën brengen. Vertel daarom regelmatig iets over wat je zelf doet om fit te worden of te blijven, en vraag of mensen hier mogelijk ook interesse in hebben."Hij vervolgt: "Momenteel mogen vanwege de laatste coronamaatregelen teamsporten niet altijd uitgeoefend worden, en zijn veel sportscholen tot half januari weer dicht. Dit hoeft je echter zeker niet te weerhouden van bewegen. Er zijn immers allerlei vormen van bewegen nog gewoon mogelijk. Denk aan wandelen, fietsen, joggen of op een andere manier buiten sporten, skeeleren, of thuis oefeningen doen met fitnessapparaten of fitnessartikelen."Zijn er mensen die normaal na werktijd nog zouden gaan sporten? Maar zijn die sporten nu alleen overdag mogelijk? Bied mensen dan de mogelijkheid overdag te sporten. Janssen: "Bepaalde sporten mogen momenteel wel nog voor 17.00 uur in de buitenlucht uitgeoefend worden. Wil een medewerker graag van deze gelegenheid gebruikmaken, geef dan mogelijkheid in het rooster hiervoor."Er zijn volgens Janssen allerlei manieren om virtueel samen te bewegen. "Een bespreking hoeft bijvoorbeeld zeker niet perse achter een beeldscherm gehouden te worden. Geef mensen ook de optie deze te volgen via hun telefoon en een headset. Daarnaast kun je denken aan het organiseren van een wedstrijdje van wie wekelijks de meeste stappen zet volgens de stappenteller, of wie de meeste kilometers aflegt op een loopband, cross- of fietstrainer bijvoorbeeld."Zoals Janssen al aangaf, hebben fitnessscholen onlangs hun deuren weer tijdelijk moeten sluiten. Mochten ze half januari weer opengaan, dan kan dat een goed moment zijn medewerkers een fitnessabonnement met belastingvoordelen aan te bieden. Janssen: "Voor sommige mensen kan een financiële prikkel helpen als motivatie om meer te gaan bewegen. Als werkgever heb je binnen de werkkostenregeling de mogelijkheid medewerkers fiscaal aantrekkelijk te laten sporten. De kosten worden namelijk verrekend met het brutoloon van de medewerker."Jansen legt tot slot uit dat er nog een andere financiële prikkel mogelijk is. Janssen: "Het gaat hier om diverse mogelijkheden om fietsgebruik te stimuleren. Net als voor autoforensen mogen werkgevers fietsers een belastingvrije kilometervergoeding geven tot negentien cent per kilometer. Daarnaast zijn belastingvoordelen bij de aanschaf van een fiets een optie, en bestaat sinds 2020 de mogelijkheid mensen een fiets te laten leasen."Medewerkers die fit blijven (vooral nu tijdens de coronapandemie) is echt een win-win-situatie. Zij zijn zowel mentaal als fysiek gezonder, en jij als werkgever hebt onder andere de voordelen van een lager ziekteverzuim en hogere productiviteit.