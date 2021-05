Tips voor een gezonde werkplek

20 mei 2021 - Thuiswerken is het nieuwe normaal en zal in de toekomst wellicht veel vaker voorkomen. Zeker nu zowel ondernemingen als werknemers hebben gemerkt wat daar de voordelen ervan zijn. Waar echter op de werkvloer door Arbo-wet- en regelgeving veel aandacht is voor een gezonde werkplek, is dat thuis niet altijd het geval.

Aangezien niet iedereen thuis de ruimte heeft voor een thuiskantoor, werken veel mensen bijvoorbeeld gewoon aan de keukentafel. Toch is het belangrijk om ook thuis met een kritisch oog naar de werkplek te kijken. Wat de basiselementen zijn van een gezonde werkplek? Projectadviseur Laurens Koopmans van de Beugelknaller geeft enkele tips.Volgens Koopmans is allereerst een ergonomische bureaustoel onmisbaar voor de inrichting van uw werkplek. "Een goede bureaustoel zorgt namelijk voor de juiste zithouding en voorkomt lichamelijke klachten als rug- en nekpijn. Het is belangrijk dat u op een ontspannen manier met uw werk bezig kunt zijn met een lage belasting voor het lichaam. Een stoel die meebeweegt en steun geeft, en bovendien op de juiste hoogste staat."Een ander belangrijk onderdeel van een werkplek vormt de tafel of het bureau waaraan u werkt. Koopmans zegt hier het volgende over: "Op kantoor kunt u misschien gebruikmaken van een zit-sta-bureau, maar wellicht werkt u thuis aan een normale tafel of bureau. De juiste hoogte van het bureau is dan ook van groot belang zodat u geen last krijgt van arm-, pols- of nekklachten."Ook het plaatsen van de monitor op de juiste hoogte is essentieel, zo benadrukt Koopmans. "Wanneer u recht vooruit kijkt, dient u tegen de bovenrand van het scherm aan te kijken. Vaak staan monitors te laag. Veel mensen lossen dit op met een stapel tijdschriften of een paar pakken A4-papier. Een monitorsteun is echter niet zo kostbaar en levert bovendien een prettigere ervaring op. Naast een steun waarmee u een monitor in de hoogte kunt verstellen, hebt u ook de keuze uit steunen die u kunt draaien of kantelen."Hij licht toe dat u bij het uitzoeken van een monitorsteun vooral dient te letten op de grootte van de monitor waarvoor deze geschikt is. "De grootte van een scherm wordt altijd in inches aangeduid. De meeste kantoren gebruiken schermen met een diagonaal van rond de 24 inch. Dat klinkt groot, maar valt in de praktijk erg tegen. Als u vaak meerdere programma’s tegelijkertijd naast elkaar open heeft staan is een groter scherm handig. Denk dan bijvoorbeeld aan een monitor van 27 inch. U kunt ook een kleine monitorsteun aanschaffen en uw laptop als tweede scherm gebruiken."Koopmans wil op dat laatste nog verder ingaan. "Werken vanaf een laptop kan voor even handig zijn. Het biedt flexibiliteit als u onderweg bent, maar voor langdurig gebruik is een laptop niet altijd geschikt. U kunt er ook voor kiezen om een monitorsteun aan te sluiten op uw laptop. U kunt dit als primair scherm gebruiken of als tweede scherm. Zo hebt u nog meer ruimte om documenten en programma’s te openen."Tot slot wil Koopmans nog enkele zaken benoemen die de finishing touch vormen van een thuiskantoor. "Kleed uw werkplek aan met handige kantoorbenodigdheden zoals pennen, papier of een rekenmachine. Zorg daarnaast voor een leuke plant en wat accessoires. En als laatste: zorg voor voldoende en goed licht. Daglicht heeft een positieve uitwerking op onze biologische klok."Voor u het weet wilt u nooit meer ergens anders werken dan thuis.