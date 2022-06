Vraag naar duurzamer zakelijk transport steeg met bijna 200 procent

2 juni 2022 - Afgelopen januari werden ruim drie keer zoveel zakelijke ritten geboekt via koeriersplatformen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Nog steeds blijft de vraag via retailers stijgen. Dat is opvallend, gezien winkels en afhaalpunten dit jaar ‘gewoon’ weer open zijn. Toch blijft de consument vragen om aan huis bezorging en dan het liefst zo duurzaam en efficiënt mogelijk.

Retailers zitten hierdoor vaak met de handen in het haar zitten omdat ze het transport niet geregeld krijgen. De stijging van 200 procent in 2021 die Brenger constateert gaat om groot te vervoeren spullen zoals meubels, industriële goederen en fietsen die van retailers worden gekocht, bezorgd of ernaar worden geretourneerd.Retailers klopten het afgelopen jaar zoveel vaker bij vervoersdiensten aan vanwege met name gebrek aan tijd, geld of personeel om zelf de ritten uit te voeren, een planning te maken of een customer care te faciliteren. Ook de schade die vaak wordt geleden tijdens een transport is een reden, blijkt uit een rondvraag. Kortom, retailers kiezen voor een flexibele transportoplossing omdat een eigen bezorgservice te veel risico's met zich mee brengt.Ook duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in aankoopbeslissingen van consumenten, waardoor retailers gedwongen zijn duurzame oplossingen aan te bieden aan hun klanten. Uit onderzoek van RetailX blijkt zelfs dat 57 procent van de (online) shoppers bereid is om meer te betalen voor duurzame bezorgopties. Toch biedt slechts 33 procent van de grotere webwinkels uit Europa een duurzame logistieke optie aan.