Driekwart ondernemers verwacht geen verandering in zakelijke mobiliteit door corona

9 juli 2021 - Zowel zzp’ers, kleine mkb-bedrijven als grote mkb-bedrijven verwachten dat de coronapandemie geen grote impact heeft op hun zakelijke mobiliteit, zoals woon-werkverkeer, het reizen naar klanten, het transport van voorraden en de bezorging van producten. Dit blijkt uit een onderzoek naar de zakelijke mobiliteit onder 750 zzp’ers en mkb-bedrijven dat Ipsos in opdracht van Allianz heeft uitgevoerd.

De uitkomst dat veel ondernemers geen verandering in zakelijke mobiliteit verwachten, komt niet overeen met de suggestie dat thuiswerken ook na corona populair blijft. De respondenten geven hiervoor als redenen op dat zij er niet onderuit komen om naar hun kantoor, winkel en/of klanten te gaan of dat zij sowieso al vanuit huis werkten.Het onderzoek* laat daarnaast zien dat vooral grotere mkb-bedrijven (+50 medewerkers) duurzaam vervoer op de agenda hebben staan. Zo maakt 44 procent van deze ondernemers gebruik van een elektrische auto en 37 procent zonder elektrische auto verwacht binnen een tot vijf jaar over te stappen naar elektrisch rijden. Bij kleinere bedrijven (minder dan 50 medewerkers) en zzp’ers is het gebruik van de elektrische auto nog beperkt; slechts vijfprocent van de zelfstandigen en dertien procent van de kleine mkb-bedrijven maakt gebruik van een elektrische auto.Als alternatief voor reizen naar kantoor en/of klanten stimuleert het merendeel van de ondernemers thuiswerken (56 procent) en videobellen (51 procent). Indien reizen voor het werk noodzakelijk is, moedigen de grotere mkb-bedrijven vooral het openbaar vervoer aan (45 procent), bijvoorbeeld via het beschikbaar stellen van zakelijke OV-passen. Daarnaast promoot een derde (33 procent) het gebruik van elektrische fietsen. Bij de kleinere bedrijven liggen deze percentages lager, want daar stimuleert 15 procent reizen met het openbaar vervoer en vijftien procent de elektrische fiets.Wat verder opvalt in het onderzoek, is dat meer de dan helft van de kleine mkb-bedrijven (58 procent) niets doet om de schadelast van hun zakelijke voertuigen te beperken. De grote mkb-bedrijven (80 procent) zijn hier wel actief mee bezig en registreren bijvoorbeeld schades en boetes per werknemer om zo de schadelast terug te brengen.