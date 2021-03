Transportsector groeit in 2021 door herstel wereldhandel en heropening economie

16 maart 2021 - Voor de sector Transport en Logistiek komt het einde van de coronacrisis in zicht. Terwijl de sector vorig jaar een krimp (-4,0 procent) liet zien, ligt in 2021 weer groei van (+2,5 procent) in het vooruitzicht, blijkt uit de Sectorprognose Transport en Logistiek 2021-2022 van ABN AMRO. In verschillende branches is het herstel al maanden geleden ingezet. De sector als geheel profiteert nu van het krachtige herstel van de internationale handel en industriële productie.

Wel wijst ABN AMRO erop dat logistieke ketens voorlopig door corona nog ontregeld zullen zijn. Ook kampt een deel van de sector met de gevolgen van de sluiting van de evenementenbranche, de horeca en niet-essentiële winkels.Een groot deel van de sector is al terug op het niveau van vóór de crisis. Zo zijn de bewegingen in het wegvervoer grotendeels terug op het oude niveau. De beladingsgraad ligt wel lager, doordat de horeca en niet-essentiële winkels mondusmaat worden bevoorraad. Hier staat tegenover dat er extra vraag is naar transportdiensten vanuit supermarkten, webwinkels en pakketbezorgers. Ook het herstel van de industrie zorgt voor hogere volumes. Na een krimp (-1,0 procent) in 2020 wordt dit jaar een groei van een procent verwacht. De binnenvaart is in het vierde kwartaal hersteld en kan in 2021 met een procent groeien. De zee- en kustvaart herstelden na een forse krimp (-7,5 procent) eveneens, mede door een sterke vraag naar containercapaciteit. ABN AMRO verwacht in 2021 een groei van vier procent. Ook de luchtvracht zit na een slecht jaar (-6,2 procent) in 2021 in de lift (+7,0 procent). Er is veel vraag naar luchtvracht, doordat toeleveringsketens zijn ontregeld en veel bedrijven goederen met spoed willen transporteren. De tarieven zijn erg hoog, doordat het aantal passagiersvluchten veel lager is dan vóór de pandemie en deze eerder ongeveer de helft van alle luchtvracht meenamen. Vermoedelijk kan de situatie vanaf de zomer normaliseren als deze vluchten weer toenemen. Postbezorgers en koeriers profiteerden van de onstuimige groei in de pakkettenmarkt. Dit jaar vlakt de groei af, maar nog altijd verwacht ABN AMRO 3,0 procent groei.De transportsector zal profiteren van het herstel dat waarschijnlijk vanaf de zomer intreedt. Tegelijkertijd liggen er nieuwe uitdagingen in het verschiet. "Nu hebben bedrijven die betrokken zijn bij de logistiek rond evenementen, niet-essentiële winkels en de horeca nog last van de lockdown. Naar verwachting zullen deze sectoren in de zomer weer open kunnen, als genoeg mensen zijn gevaccineerd", zegt Albert Jan Swart, Sectoreconoom Transport & Logistiek bij ABN AMRO. "Tegelijkertijd krijgt de sector te maken met de gevolgen van de stikstofcrisis. Zo neemt de bouwproductie in 2021 met 3,5 procent af, waardoor minder bouwmaterialen nodig zijn. Dat remt het herstel in de binnenvaart en het wegvervoer. Bovendien teken de structurele gevolgen van de brexit zich af. De douanecontroles veroorzaken vertraging aan de grens en dat bekent voor sommige bedrijven aanzienlijk omzetverlies, bijvoorbeeld doordat trailers en vrachtwagens niet efficiënt kunnen worden ingezet."Het hele rapport is hier te downloaden.