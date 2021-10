Arbeidsmarkt transport en logistiek herstelt verder maar tekort aan personeel neemt toe

15 oktober 2021 - De arbeidsmarkt in de sector transport en logistiek toont verder herstel in het tweede kwartaal van 2021. Uit de meest recente Sectormonitor blijkt dat het aantal vacatures voor werknemers transport en logistiek op een hoog niveau ligt en het aantal werkgevers stijgt. De omzet groeit stevig in het goederenvervoer en de logistieke dienstverlening.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Vorig jaar was er door de coronacrisis nog sprake van omzetverlies. Ondernemers geven aan dat zij in de komende drie maanden een toename van hun personeelsbestand en een verbetering van het economisch klimaat verwachten. Het herstel begint wel te knellen: bijna de helft van transportondernemers zegt last te hebben van een tekort aan personeel. Ook loopt de uitstroom naar pensioen op.In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het afgelopen kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mede mogelijk dankzij SOOB.STL: "De bewegingen in de economie en de sector transport en logistiek gaan bijna gelijk op. Ook onze bedrijfstak zit sinds begin dit jaar weer in de lift. In het eerste kwartaal 2021 was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van +18,7 procent en in logistieke dienstverlening +20,4 procent. Vorig jaar hadden de branches last van contactbeperkende maatregelen en daalde de omzet. Wel werd een aantal deelmarkten of typen vervoer minder geraakt door de coronacrisis dan andere. De omzet lag in het 2e kwartaal weer boven het niveau van voor de coronamaatregelen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar personeel toe en loopt de arbeidsmarktkrapte op."• Transportondernemers zijn per saldo positief over het economisch klimaat en de personeelssterkte: er zijn (begin Q3) meer ondernemers die komende 3 maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten dan ondernemers die een afname verwachten (19,5 procent van transportondernemers verwacht een toename en 4 procent een afname)• Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en andere werknemers in transport en logistiek is verder toegenomen en ligt in juli en augustus op een hoog niveau. Er zijn circa 10.400 vacatures voor chauffeurs en 15.300 voor logistiek medewerkers in juli en augustus. De arbeidsmarkt voor chauffeurs is zeer krap.• Het aandeel beroepsgoederenvervoerders dat (begin Q3) een belemmering ervaart door personeelstekort neemt fors toe ten opzichte van voorgaande kwartalen (46 procent begin Q3 tegen 23 procent begin Q2). Volgens het CBS is een personeelstekort momenteel de meest ervaren belemmering binnen de verschillende bedrijfstakken in NL (2021)• De instroom van werknemers in de WW is een stuk lager dan vorig jaar. In juli stroomden 144 chauffeurs en 199 transportplanners en logistiek medewerkers de WW in, tegen 291 en 542 in juli 2020. Kort na de uitbraak van de coronacrisis in april 2020 piekte de instroom. De instroom in WW werd volgens UWV (2021) in de periode vanaf mei 2020 gedempt door de steunmaatregelen van de Overheid (NOW-regelingen).• Het aantal bedrijven neemt toe ten opzichte van een jaar eerder (7.192 bedrijven in 2021-Q2 tegen 6.924 in 2020-Q2). Het totaal aantal bedrijven in Nederland nam in 2020 ook toe tijdens de coronacrisis. Dit hangt volgens CBS deels samen met het relatief lage aantal bedrijfsopheffingen. De steunmaatregelen van de Overheid zouden hierbij een rol kunnen spelen (CBS, 2021).• Het aandeel oproepkrachten en parttimers stijgt, zowel onder chauffeurs als niet-chauffeurs. Het aandeel oproepkrachten neemt toe tot twintig procent (was achttien procent in dezelfde periode jaar eerder) en het aandeel parttimers stijgt tot 30 procent (was 28 procent in 2020-Q2).• Het aantal faillissementen ligt in 2021-Q2 lager dan jaar eerder (vijftien bedrijven in 2021-Q2 tegen negentien in 2020-Q2). Volgens het CBS ligt het totaal aantal faillissementen in Nederland vanwege de coronasteunmaatregelen momenteel op een historisch laag niveau.• Het totaal aantal werknemers bedraagt 163.283 in 2020-Q2. Begin 2021 stijgt het aantal werknemers grotendeels door aansluiting nieuwe werkgever bij Pensioenfonds Vervoer. De instroom van het totale aantal werknemers ligt in 2021-Q2 op een hoger niveau en uitstroom op een lager niveau dan een jaar eerder. De leeftijdspiek ligt bij de instroom op 21 en bij de uitstroom op 66 jaar. Het aantal chauffeurs dat in- en uitstroomt ligt op een hoger niveau: in 2021-Q2 stromen 2.571 chauffeurs de sector in en stromen er 2.204 uit (tegen 1.975 instroom en 2.098 uitstroom in 2020-Q2).• Het aantal chauffeurs was in 2020 stabiel; nu is er weer een toename (91.179 in 2021-Q2, +1,2 procent t.o.v. jaar eerder).• De gemiddelde leeftijd van werknemers die niet-chauffeurs zijn daalt tot 39,7 jaar en de gemiddelde leeftijd van chauffeurs loopt verder op tot 44,9 jaar.