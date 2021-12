De toekomst van logistiek: verandering en groei beheersen met de juiste strategie

3 december 2021 - De transport- en logistieke sector ervaart enorme disrupties. Net als vele andere sectoren werd ook deze sector getroffen door de coronapandemie als gevolg van grenssluitingen, afnemende vraag en productieverliezen. In een brief ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York waarschuwden internationale transportverenigingen zelfs voor een instorting van de wereldwijde supply chains als gevolg van de coronacrisis.

Tegelijkertijd heeft de groei van online retail door de coronapandemie laten zien dat het een belangrijk onderdeel is van de logistiek. Roel Assies, VP Sales EMEA bij BluJay/E2open , legt uit wat de uitdagingen én mogelijkheden voor de toekomst zijn voor de logistieke sector.Duurzaamheid en digitalisering zijn belangrijke thema's voor het vermogen van de logistieke sector om zich aan te passen aan de snelle veranderingen. B2B-klanten verwachten steeds vaker real-time inzicht, flexibiliteit en betrouwbaarheid, terwijl tegelijkertijd supply chains ook continu in ontwikkeling zijn. Tegen deze achtergrond wordt weerbaarheid tegen zulke verstoringen steeds belangrijker.Ook de concurrentie verandert: er komen steeds weer nieuwe spelers op de markt, zoals digitale transportplatforms. Tegelijkertijd worden er meer duurzame oplossingen ontwikkeld, bijvoorbeeld voor stadsdistributie met fietsen. Operational excellence en kostenefficiëntie stellen de concurrentiepositie van het bedrijf veilig en kunnen tegelijkertijd een bijdrage leveren aan duurzaamheid – bijvoorbeeld in de vorm van een betere inzet van voertuigen. Digitale tools en platforms kunnen op die manier een effectieve bijdrage leveren aan het besparen van hulpbronnen. Voorbeelden hiervan zijn brandstofbesparend rijden of het vermijden van rijden met lege vrachtwagens.Volgens de E-Shopper Barometer van DPD let gemiddeld 46 procent van de consumenten bij een aankoop op het milieuaspect. 69 procent zou zelfs bereid zijn meer te betalen voor klimaatvriendelijke producten en diensten. De EU streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door transport tegen 2050 met zestig procent te verminderen ten opzichte van 1990. Naast het gebruik van alternatieve brandstoffen, kunnen vrachtwagens met een betere capaciteitsbenutting en kortere wachttijden allemaal bijdragen aan het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen en de hoeveelheid CO2-emissies gerelateerd aan vervoersdiensten.Het gebruik van big data is een pijler van het zogenaamde Logistiek 4.0, waarin analyses, data en machine learning met elkaar verweven zijn én elkaar aanvullen. Doorslaggevend voordeel: het verzamelen en analyseren van data vergemakkelijkt de administratie van operationele processen en maakt het mogelijk voorspellingen te doen over externe factoren, zoals klanten of markttrends. Het gebruik van big data in de logistieke sector verkleint het risico op een tekort of overschot aan goederen in het magazijn door een betere verdeling van middelen.Tegelijkertijd verbeteren de klantserviceprocessen.