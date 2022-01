Winter is coming: tips voor EV-bestuurders

11 januari 2022 - Vandaag is de officiële start van de winter en het is daarom voor bestuurders van elektrische auto’s (EV’s) van belang om te weten hoe zij zich (en de auto) het beste kunnen voorbereiden op deze koudere maanden van het jaar. De vrieskou zorgt er namelijk voor dat de batterij sneller leeg is. Hoe zorg je ervoor dat je batterij – en dus je auto – maximaal presteert?

Parkeer je EV in de garage

Niet iedereen heeft een garage tot zijn beschikking, maar als je er wél een hebt, zet je EV er dan in. Als auto’s in de winter binnen staan, verbetert dat de prestaties van de batterij. De warmte van de garage zorgt er namelijk voor dat je auto de lading van de batterij langer vasthoudt én sneller oplaadt. Mocht je nou onderweg zijn en dan de keuze hebt tussen buiten parkeren of in een parkeergarage, kies dan zeker voor het laatste.



Verwarm je auto in de ochtend

Tegenwoordig zijn de meeste EV's uitgerust met apps waarmee je de auto kunt opwarmen voor vertrek. Als je de verwarming van je auto inschakelt voordat je het huis verlaat, wordt de auto verwarmd tot de gewenste temperatuur en wordt ook de accu opgewarmd om de prestaties te bevorderen. De meeste mensen laden hun auto's 's nachts thuis op. Als de stekker van de auto nog in het stopcontact zit wanneer je hem 's morgens begint te verwarmen, wordt de lading van de accu niet afgetapt. Daarnaast kan het ook prettig zijn om de stoelverwarming aan te zetten, waardoor de passagier direct verwarmd wordt.



Laat de batterij niet te zwak of te vol worden

De batterij van de auto reserveert bij vrieskou een bepaald percentage van de batterijcapaciteit - ongeveer 15-20 procent - om de batterij op te warmen. Als je de batterij boven de vijftien tot twintig procent geladen houdt, en idealiter minimaal 50 procent, dan is er een mooie marge om de prestaties van de auto zo optimaal mogelijk te houden.

Het is daarentegen ook weer niet goed om de batterij iedere dag tot 100 procent op te laden. Dit is namelijk slecht voor de batterij want op deze manier gaat de batterij sneller leeg. Voor dagelijks gebruik is een lading van 90 procent prima en als je een langere rit gaat maken, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat, is het natuurlijk handig om de batterij tot 100 procent op te laden.



Eco-modus gebruiken

De eco-modus voor elke EV verschilt, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel: meer kilometers afleggen door minder energie te verbruiken. Door de energievoorziening naar de aandrijfmotor en de verwarmingselementen in de cabine te beperken wordt bijvoorbeeld al flink bespaard op de energie. Dit helpt om de efficiëntie van de batterij te maximaliseren bij koud weer.

Ook goed om te weten: de meeste EV’s versnellen iets trager in de eco-modus, omdat er minder energie naar de motor gaat. Dit maakt het rijgedrag veiliger door de kans op wielspin te verkleinen op met ijs of sneeuw bedekte wegen.



Verminder de regeneratieve remwerking

Sommige auto's kunnen de hoeveelheid regeneratie instellen, die wat extra energie aan de batterij teruggeeft als het gaspedaal wordt losgelaten. In de winter, en vooral als het buiten ijzig is, kan het een goed idee zijn om dit wat te verlagen. Volledig regeneratief remmen en ijzige wegen kunnen ertoe leiden dat sommige auto's zich vreemd gaan gedragen en traag worden door het gaspedaal te snel los te laten.



Extra energie in de batterij

Zorg bij koud weer altijd dat je wat extra energie in de batterij hebt tegen wat je reis echt nodig heeft. Als je vast komt te zitten door een ongeluk, een afgesloten weg of een andere gebeurtenis waardoor je kan stranden is het een goed idee om extra energie te hebben. Je kan dan bijvoorbeeld je auto warm te houden of om je telefoon en dergelijke op te laden.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Om het een en ander op te helderen over wat wel en wat niet kan met een EV als de temperaturen de -10 naderen, vertelt Jeroen Franken van CTEK hoe je je als EV-rijder het beste kan voorbereiden.Het rijden met een EV - of het opladen ervan is bij vriestemperaturen dus geen enkel probleem. Het is wel verstandig om daarbij het bovenstaande in je achterhoofd te houden.