Interesse in tweedehandsauto’s blijft toenemen, maar verkoop daalt

24 maart 2021 - De interesse in occasions nam de afgelopen maand wederom toe. Zo blijkt uit cijfers van AutoScout24. Het occasionplatform stuurde dit jaar in februari twintig procent meer kwalitatieve leads door naar gelieerde autobedrijven dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de gemiddelde prijs van een occasion steeg. De occasionverkoopcijfers, zoals gemeten door VWE Automotive, laten daarentegen een negatieve impact van de coronamaatregelen zien.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Uit de maandelijkse cijfers van occasionplatform AutoScout24 is zowel een stijging in de interesse in occasions, als een stijging van de gemiddelde prijs van een occasion te zien. Vergeleken met een jaar geleden is de prijs van een occasion op het AutoScout24-platform gemiddeld met 922 euro toegenomen. De gemiddelde vraagprijs van een occasion stond in februari van dit jaar op 19.657 euro. Ten opzichte van de maand januari was er in februari een lichte stijging van de gemiddelde prijs van een occasion te zien. Het ging om een prijsverschil van 375 euro."De interesse naar gebruikte auto’s blijft binnen onze portalen alsnog toenemen. Afgelopen maand hebben AutoScout24 & AutoTrader maar liefst twintig procent meer leads verstuurd naar autobedrijven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast zien we dat de gemiddelde occasionprijs is gestegen van €19.282 naar €19.657," aldus directeur Rachel Gómez y Maseland.Een recent Europees onderzoek naar het zoekgedrag van AutoScout24-gebruikers laat zien dat de prijs het voornaamste aandachtspunt is voor potentiële autokopers. In Nederland wordt vervolgens ook veel waarde gehecht aan de rijervaring en het design van de auto. Minder belangrijk zijn duurzaamheid en innovatie.Wat de wensen voor specifieke technologieën en connectiviteit van auto’s betreft, tonen de Nederlandse gebruikers veel belangstelling voor infotainmentsystemen (47 procent), actieve veiligheidsvoorzieningen (36 procent) en adaptieve cruisecontrol (34 procent). Het minst belangrijk is de mogelijkheid om smart home-apparaten op afstand van de auto te beheren (zeven procent). Dit is vergelijkbaar met de wensen van andere Europese AutoScout24-gebruikers omtrent connected cars. Desalniettemin ziet slechts de helft van de ondervraagde Nederlanders een toekomst in ‘connected driving’. Voor de connected car valt in Nederland nog veel terrein te winnen.