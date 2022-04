Vier op de tien opdrachtgevers toont geen interesse in gevolgde opleiding zelfstandig ondernemer

5 april 2022 - Maar liefst 42 procent van de opdrachtgevers toont geen interesse in de gevolgde opleidingen door zelfstandig ondernemers. Dit blijkt uit onderzoek van Younited en Opleiding.nl onder 524 zelfstandig ondernemers. Slechts elf procent van de zelfstandig ondernemers heeft dan ook wel eens een scholingstraject van hun opdrachtgever aangeboden gekregen.

Een opvallend laag percentage, omdat 45 procent van de zelfstandig ondernemers wél verwacht dat opdrachtgevers bijscholing en het volgen van opleidingen op prijs stellen. Toch zien genoeg ondernemers in dat scholing belangrijk is voor hun carrière. 21 procent van de ondervraagden overweegt momenteel zich om te laten scholen.Opdrachtgevers kijken dus niet altijd naar eerder behaalde opleidingen en certificaten. Momenteel geeft een kwart van de ondernemers aan dat opdrachtgevers hier wel eens naar vragen. Dat belemmert de meeste zelfstandig ondernemers gelukkig niet in het volgen van een opleiding. Slechts 21 procent geeft aan dat het lastig is om een opleiding te volgen naast het werk, omdat het initiatief geheel bij henzelf ligt en opdrachtgevers hen hierin niet motiveren.Jort Zwolsman, directeur bij Younited: "Het in huis hebben van de juiste kennis is essentieel voor zelfstandig ondernemers. Door zich te blijven ontwikkelen, zorgen ze ervoor dat ze relevant zijn én blijven. We zien in de praktijk dan ook dat veel opdrachtgevers het volgen van cursussen en opleidingen als belangrijk bestempelen. Toch voelen zij zich niet altijd geroepen hieraan bij te dragen. Iets wat ik erg zonde vind, aangezien het opdoen van de juiste kennis door scholing, de kwaliteit van de opdrachten verhoogt. Zelfstandig ondernemers moeten zich dan ook niet laten tegenhouden om zichzelf te ontwikkelen. Daarom zijn wij de samenwerking met Opleiding.nl gestart. Wij geloven namelijk in een leven lang leren en door je hierop te focussen, til je jezelf naar een hoger niveau en maak jij het onderscheid als zelfstandig ondernemer."Meer weten of kijken welke opleiding voor jou relevant is? Lees het hier: Younited.nl