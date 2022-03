Zelfstandig ondernemer kritisch: een op de drie heeft zich in coronapandemie te weinig ontwikkeld

3 maart 2022 - Bijna een op de drie zelfstandig ondernemers (30 procent) geeft toe dat zij sinds de start van de coronapandemie meer tijd in hun eigen ontwikkeling hadden kunnen steken. Dit blijkt uit onderzoek van Younited® en Opleiding.nl onder 524 zelfstandig ondernemers.

Van de ondernemers heeft twintig procent coronasteun ontvangen, wat maar door een klein percentage werd ingezet voor het volgen van een cursus of opleiding. Slechts achttien procent geeft aan de coronasteun (deels) te hebben gebruikt om zichzelf bij te scholen.Ondanks de coronasteun, blijven kosten vaak een belangrijke reden voor zelfstandig ondernemers om een opleiding of cursus niet te volgen. Maar liefst één op de drie (32 procent) geeft aan momenteel onvoldoende financiële zekerheid te hebben om een opleiding te volgen, ook al is deze wel nodig voor de eigen ontwikkeling. Een soortgelijk percentage (35 procent) is van mening dat een opleiding noodzakelijk is om te bereiken wat hij of zij wil. Maar welke cursus of opleiding dat dan precies moet zijn, is nog niet altijd duidelijk. Een kwart van de ondernemers (24 procent) geeft aan dat zij graag eens met iemand in gesprek willen om uit te zoeken op welke gebieden ontwikkeling gewenst is.Wanneer de ondernemers naar andere ondernemers kijken, zien ze daar ook ruimte voor verbetering als het gaat om de eigen ontwikkeling. De helft (49 procent) geeft aan dat ze andere ondernemers nauwelijks iets aan bijscholing zien doen. Nog eens 36 procent merkt nauwelijks dat mede-ondernemers nieuwe vaardigheden leren. Het ontwikkelen van vaardigheden zorgt ervoor dat je je project of opdracht goed kunt uitvoeren, gebrek aan ontwikkeling kan ervoor zorgen dat het lastiger is om aan een opdracht te komen. Jort Zwolsman , directeur bij Younited®: "De coronapandemie is twee jaar later helaas nog onder ons en raakt veel beroepsgroepen, waaronder zelfstandig ondernemers. Veel ondernemers hebben zich de afgelopen twee jaar gericht op het behouden van opdrachten of het vinden van een nieuwe opdracht om zo financiële zekerheid te waarborgen. Uiteraard heel logisch, maar een deel van de tijd had ook goed besteed kunnen worden aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden of het bijspijkeren van kennis, om zo aantrekkelijk te worden en blijven voor nieuwe opdrachtgevers. Ook naast een project of opdracht is er doorgaans voldoende ruimte om je te blijven ontwikkelen."