64 procent van de bedrijven vraagt niet naar diploma

29 maart 2021 - Het tijdperk waarin een diploma de beste baankans garandeert lijkt voorbij. Maar liefst 64 procent van de bedrijven vraagt nieuwe werknemers niet meer om een diploma. Dat blijkt uit de Lepaya Skills Index, een onderzoek uitgevoerd door Lepaya, onder de publiekelijke beschikbare vacatureteksten van de 100 snelst groeiende bedrijven in Nederland. Dertien procent geeft aan nog wel op zoek te zijn naar een bepaald denklevel dat bij een specifieke opleiding past, maar vraagt niet meer naar het papiertje.

Vaardigheden nemen daarentegen juist steeds vaker een leidende rol in de zoektocht naar nieuw personeel.De digitalisering van de arbeidsmarkt is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt. Hierdoor ontstaan volledig nieuwe banen, veranderen de vereisten en maken vaardigheden die niet kunnen worden weggeautomatiseerd een opmars, zo blijkt uit onderzoek. Hoewel twee van de drie bedrijven hard skills, meetbare vakinhoudelijke skills, nog altijd als noodzakelijk zien, noemt ruim 60 procent van de organisaties een of meerdere soft skills als functievereiste. Communicatieve skills, oplossingsgerichtheid en zelfstandigheid behoren tot de meest gevraagde persoonlijke vaardigheden van de snelst groeiende bedrijven van Nederland.Daarnaast worden functie-eisen steeds verder uitgebreid met specifieke vaardigheden. Automatisering brengt naast nieuwe banen ook de behoefte aan digitale skills met zich mee: 47 procent van de bedrijven is op zoek naar digitale skills voor niet-technische banen. Denk aan leren programmeren, data-gedreven werken, data management en analytische skills. Vaardigheden die aansluiten de op korte termijn veranderende bedrijfsprocessen, zoals bijvoorbeeld virtuele leiding- of meeting skills worden opvallend genoeg door geen enkel bedrijf gevraagd.Een op de drie snelgroeiende bedrijven ziet persoonlijk groei als een inherent onderdeel van een functie en benoemt de mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling in de online vacatureteksten. De 33 procent die ontwikkelingsmogelijkheden vermeldt, wordt desalniettemin weinig concreet over wat er precies wordt aangeboden. Mogelijkheden die wel worden aangestipt zijn het bezoeken van externe evenementen, persoonlijke leerbudgetten en interne trainingen."Diploma’s zijn niet meer van deze tijd. We zijn blij verrast om te zien dat snelgroeiende organisaties ook het belang van skills zien. Nieuw personeel aannemen met toekomstbestendige vaardigheden en ze continu blijven ontwikkelen is de enige manier om relevant te blijven als organisatie. De uitdaging voor bedrijven de komende jaren is om een leven lang leren volledig te omarmen, in alle bedrijfsprocessen, ook na de vacaturetekst," zegt René Janssen, oprichter van Lepaya.