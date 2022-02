Zelfstandig ondernemers volgen geen opleiding door gebrek aan tijd en geld

3 februari 2022 - Maar liefst een op de drie (34 procent) zelfstandig ondernemers volgt geen opleiding vanwege een gebrek aan tijd. Dit blijkt uit onderzoek van Younited en Opleiding.nl onder 524 Nederlandse zelfstandig ondernemers. Bij- of omscholing kan een middel zijn om personeelstekorten bij organisaties op te lossen.

Zo wordt door de overheid in 2022 een scholingsbudget ingevoerd, waarmee werkenden en werkzoekenden kunnen investeren in hun eigen ontwikkeling. Maar hoe denkt de zelfstandig ondernemer hierover? 28 procent van de zelfstandigen geeft aan het zich momenteel financieel niet te kunnen veroorloven en voor achttien procent is het niet kunnen maken van declarabele uren tijdens de opleiding een reden om geen opleiding of cursus te volgen.Momenteel volgt slechts een op de vijf zelfstandig ondernemers (negentien procent) een opleiding. Opvallend is dat 26 procent van de ondernemers aangeeft wel graag een opleiding te willen volgen. Voor 2022 liggen de plannen er in veel gevallen wel: vijftig procent van de zelfstandig ondernemers is van plan om komend jaar een opleiding of cursus te volgen.Maar het is niet alleen maar geld of tijd waardoor zelfstandig ondernemers geen opleiding volgen. Zo is een andere drempel het grote aanbod van opleidingen. Bijna een kwart (24 procent) van de ondernemers ziet door de bomen het bos niet meer: zij vinden dat er simpelweg te veel opleidingsmogelijkheden zijn.Jort Zwolsman, directeur bij Younited: "Net als Opleiding.nl geloven wij in een leven lang leren. Ons onderzoek toont aan dat nog niet alle zelfstandig ondernemers de middelen lijken te hebben om een opleiding te volgen. Zonde, want een opleiding of cursus kan ervoor zorgen dat je meer plezier in je werk hebt. Daarnaast brengt een opleiding je naar een volgend niveau, met de daarbij behorende tarieven en omzetpotentieel. Het probleem van te veel keuze horen wij ook veelvoudig uit de markt. Daarom zijn wij een unieke samenwerking met Opleiding.nl aangegaan. Opleiding.nl is een online portaal waarin werkenden, en in ons geval zelfstandig ondernemers, toegang krijgen tot een overzichtelijk aanbod van alle relevante opleidingen. Zo helpen wij hen in het maken van een keuze."