Zelfstandig ondernemer ziet opleiding als dé manier om zich te onderscheiden

17 maart 2022 - Maar liefst twee op de drie (68 procent) zelfstandig ondernemers ziet het blijven ontwikkelen door middel van een opleiding of cursus als dé manier om zich te onderscheiden van anderen in het vakgebied. Dit blijkt uit onderzoek van Younited en Opleiding.nl onder 524 zelfstandig ondernemers.

Bijna driekwart (74 procent) geeft dan ook aan wel eens een cursus of opleiding naast het werk te hebben gevolgd. Opvallend is dat het percentage dat op dit moment daadwerkelijk een opleiding volgt, een stuk lager ligt. Dit gaat slechts om negentien procent.Hoe belangrijk ook, ‘learning on the job’ alleen is niet voldoende voor veel zelfstandig ondernemers in Nederland. Voor bijna de helft (48 procent) is een opleiding een vereiste voor gedegen kennis van het vakgebied waarin ze werkzaam zijn. Ook denkt de meerderheid (56 procent) dat ze zich moeten blijven ontwikkelen om de komende tijd relevant te blijven in hun werkveld.Jort Zwolsman, directeur bij Younited®: "Zelfstandig ondernemers die zelf verantwoordelijk zijn om nieuwe inkomsten te genereren als een opdracht afloopt, zijn altijd op zoek naar manieren om relevant de blijven voor opdrachtgevers. Een grote meerderheid ziet dat opleiden daar een perfect middel voor is. Voor de eigen ontwikkeling, maar ook om relevant te blijven in een snel veranderende wereld. In de praktijk zien we dat het aanbod nog wel eens als overweldigend wordt ervaren. Een keuze maken is dan lastig, wat soms leidt tot het uitstellen van een opleiding. Dat is natuurlijk zonde, want gedegen kennis is voor opdrachtgevers van belang. Daarom zijn wij een unieke samenwerking met Opleiding.nl aangegaan. Dankzij die samenwerking bieden we zelfstandig ondernemers een online portaal waarin ze een overzichtelijk aanbod van alle relevante opleidingen kunnen vinden. Om zo de keuze te vergemakkelijken en de zelfstandig ondernemer binnen werkend Nederland een leven lang aan het leren te krijgen."Ondanks dat er nog ontwikkelmogelijkheden genoeg zijn voor de meeste zelfstandig ondernemers, zijn ze al wel heel tevreden met hun werkend bestaan. Maar liefst driekwart (73 procent) geeft aan deze baan tot aan zijn of haar pensioen te kunnen doen. Een ruime meerderheid (65 procent) geeft zelfs aan in het ondernemerschap zijn of haar droombaan te hebben gevonden. Bijna een kwart van de bevraagde ondernemers (23 procent) is nog niet zover en denkt dat het eerst nodig is een opleiding of cursus te volgen. Een op de vijf (21 procent) overweegt daarom om zich om te scholen. Van hen weet de helft (51 procent) welke opleiding hij/zij zou kiezen.